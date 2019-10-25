“شاهد” ماذا فعل أمير قطر أثناء عزف السلام الوطني البحريني خلال نصف نهائي تصفيات أولمبياد طوكيو لليد؟

سجّل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، درساً مجانياً في الأخلاق التي تخلّت عنها دول الحصار ووسائل إعلامها وكُتّابُها، خلال مباراة منتخبي قطر والبحرين لكرة اليد في نصف نهائي التصفيات الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، المقامة حالياً في الدوحة.

وقبل بدء المباراة، عُزف النشيدان الوطنيان لقطر والبحرين، ووقف الأمير تميم عند عزف السلام الوطني البحريني وصفق له في ختامه، مؤكداً على أخلاق الكبار التي تميّز بها عن قادة دول الحصار.

مباراة كرة اليد بين منتخبي #قطر و #البحرين بحضور أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد الذي وقف عند عزف السلام الوطني البحريني وصفق له في ختامه ..

دروس مجانية في الأخلاق ..

الكبار أخلاقا .. هكذا هم دائما .. pic.twitter.com/KJ7wohDKQC — جابر الحرمي (@jaberalharmi) October 24, 2019

وخسر منتخب قطر لكرة اليد أمام نظيره البحريني 26-28، في نصف نهائي التصفيات الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، المقامة حالياً في الدوحة وتستمر لغاية 26 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بمشاركة ثمانية منتخبات تنافست على بطاقة مباشرة واحدة مؤهلة للأولمبياد.

وشهدت المواجهة ندية وإثارة كبيرتين منذ البداية، حيث تبادل المنتخبان التسجيل في أغلب أوقات الشوط الأول، الذي أنهاه البحرينيون متقدمين 16-15.

ورغم تألق حارس مرمى “الأدعم” دانييل ساريتش في أكثر من مناسبة، لكن أصحاب الأرض خسروا المواجهة بفارق هدفين.