“شاهد” ماذا فعل أمير قطر أثناء عزف السلام الوطني البحريني خلال نصف نهائي تصفيات أولمبياد طوكيو لليد؟

سجّل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، درساً مجانياً في الأخلاق التي تخلّت عنها دول الحصار ووسائل إعلامها وكُتّابُها، خلال مباراة منتخبي قطر والبحرين لكرة اليد في نصف نهائي التصفيات الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، المقامة حالياً في الدوحة.
وقبل بدء المباراة، عُزف النشيدان الوطنيان لقطر والبحرين، ووقف الأمير تميم عند عزف السلام الوطني البحريني وصفق له في ختامه، مؤكداً على أخلاق الكبار التي تميّز بها عن قادة دول الحصار.
وخسر منتخب قطر لكرة اليد أمام نظيره البحريني 26-28، في نصف نهائي التصفيات الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، المقامة حالياً في الدوحة وتستمر لغاية 26 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، بمشاركة ثمانية منتخبات تنافست على بطاقة مباشرة واحدة مؤهلة للأولمبياد.
وشهدت المواجهة ندية وإثارة كبيرتين منذ البداية، حيث تبادل المنتخبان التسجيل في أغلب أوقات الشوط الأول، الذي أنهاه البحرينيون متقدمين 16-15.
ورغم تألق حارس مرمى “الأدعم” دانييل ساريتش في أكثر من مناسبة، لكن أصحاب الأرض خسروا المواجهة بفارق هدفين.