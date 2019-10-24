“كلمتين مقطشين”.. هيفاء وهبي تثير الجدل بتعليق ناري على خطاب الرئيس اللبناني

دخلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على خط الاحتجاجات المشتعلة في لبنان وعلقت على خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي ألقاه اليوم، حول المظاهرات التي تشهدها البلاد.

وكتبت “هيفاء” عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر منتقدة بشدة خطاب عون: “كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة، معلش دولة الرئيس، 2 مليون نسمة 8 أيام بالشارع، وآخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش”.

كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة

معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8ايام بالشارع واخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما ذادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر! #لبنان_ينتقض#لبنان_ثورة — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) October 24, 2019

وتابعت: “ما زادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة، والتغيير أكتر وأكتر، لبنان ينتفض”.

وألقا الرئيس اللبناني ميشال عون، خطابا اليوم، بد أسبوع كامل من بدء المظاهرات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية.

يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.