ميشال عون
ميشال عون
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“كلمتين مقطشين”.. هيفاء وهبي تثير الجدل بتعليق ناري على خطاب الرئيس اللبناني

كتب خاص "وطن"
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دخلت الفنانة اللبنانية ، على خط الاحتجاجات المشتعلة في وعلقت على خطاب الرئيس اللبناني ، الذي ألقاه اليوم، حول المظاهرات التي تشهدها البلاد.

وكتبت “هيفاء” عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر منتقدة بشدة خطاب عون: “كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة، معلش دولة الرئيس، 2 مليون نسمة 8 أيام بالشارع، وآخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش”.

وتابعت: “ما زادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة، والتغيير أكتر وأكتر، لبنان ينتفض”.

وألقا الرئيس اللبناني ميشال عون، خطابا اليوم، بد أسبوع كامل من بدء المظاهرات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية.

يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.

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