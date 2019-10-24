هل تذكرون الفتاة اللبنانية صاحبة “الركلة” الشهيرة لحارس الوزير.. “شاهد” زُفت بالفستان الأبيض وسط ساحة رياض الصلح

أظهرت صورا متداولة على مواقع التواصل احتفاء واسع من قبل المتظاهرين اللبنانيين في ساحة رياض الصلح، بزواج الفتاة اللبنانية الشجاعة التي ركلت أحد مرافقي وزير التربية أكرم شهيب خلال اعتدائه بسلاحه الناري على المتظاهرين في بيروت في أول ليالي التظاهرات التي انطلقت الخميس.

شاهد: فيديو| متحرّش “وقح” فعلها مرتين مع مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة من الخلف!

ونشرت مواقع إخبارية لبنانية صوراً من زفاف الناشطَيْن ملاك علوية ومحمد حرز في ساحة رياض الصلح، حيث ارتدت العروس فستاناً أبيض قصيراً على حذاء رياضي، فيما ارتدى العريس بدلة سوداء، واحتفلا وسط المتظاهرين حاملين العلم اللبناني.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن الناشطين تعرّفا على بعضهما في إحدى تظاهرات عام 2018، ونشأت بينهما قصة حب، ثم عقدا قرانهما في أغسطس 2019، قبل الاحتفال مساء الأربعاء 23 أكتوبر بزفافهما.

وقد تحوّلت ملاك إلى «أيقونة» ثورية بفضل ردة فعلها الجريئة في التعامل مع محاولة فض التظاهرة بالقوة.

شاهد أيضاً: “شاهد” متظاهر “قليل أدب” تحرش بفنانة لبنانية شهيرة بعدما ظهرت بلباس فاضح تهتف “الشعب يريد إسقاط النظام”

واجتاحت الشوارع اللبنانية، منذ الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تظاهرات شعبية غاضبة شملت مختلف المناطق اللبنانية، وذلك بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، بدءاً من شحّ الدولار، مروراً بالخبز، والمحروقات، وكارثة الحرائق التي فشلت السلطة اللبنانية في السيطرة عليها، حالها حال الأزمات الأخرى، وصولاً إلى تفجُّر غضب الشارع، مع توجُّه الحكومة لفرض ضرائب غير مسبوقة تطول الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي مثل «واتساب».

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8