هكذا تفاعلت مذيعة الجزيرة غادة عويس مع مظاهرات لبنان وهذا ما قالته عن بكاء جندي أمام المتظاهرين

أشادت الإعلامية اللبنانية والمذيعة المعروفة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، بموقف الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من الاحتجاجات الدائرة الآن في البلاد ووقوفهم إلى جانب المتظاهرين وعدم التعرض لهم بأذى.

ونشرت “عويس” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) صورة أحد عناصر الجيش اللبناني ودونت معلقة عليها ما نصه:”بدون كلل،بدون تذمّر،بدون راحة،بدون أكل، بدون نوم،بدون عنف،بدون بذاءة،بدون تشبيح وبلطجة،بدون راتب كريم،بدون مخصصات محترمة، والأهمّ بدون أن ينتخب طبقة فاسدة يتظاهر ضدها من انتخبها من أشهر قليلة، يقوم جنود الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي بحماية آخر ما تبقى في لبنان!بدونهم كارثة”

بدون كلل،بدون تذمّر،بدون راحة،بدون أكل، بدون نوم،بدون عنف،بدون بذاءة،بدون تشبيح وبلطجة،بدون راتب كريم،بدون مخصصات محترمة، والأهمّ بدون أن ينتخب طبقة فاسدة يتظاهر ضدها من انتخبها من أشهر قليلة، يقوم جنود الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي بحماية آخر ما تبقى في لبنان!بدونهم كارثة🇱🇧! pic.twitter.com/DgR0ZchguG — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) October 23, 2019

وعلى غير المتوقع أظهر الجيش اللبناني موقفا تضامنيا مع حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلد، وقال إنه يقف بجانب المتظاهرين في مطالبهم “المحقة”، مشددا على التزامه بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيدا عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين.

كما حذّر الجيش، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر” الأربعاء، من استغلال المتظاهرين “للقيام بأعمال شغب”.

وتوجه للمتظاهرين قائلا: “الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيدا عن إقفال الطرق، والتضييق على المواطنين”.

وأضاف: “نفتح الطرق لأجلكم ولأجل تسهيل وصول الحاجات الأساسية للمواطنين من مواد طبيّة ومواد غذائيّة ومحروقات وغيرها”، محذرًا من استغلال المتظاهرين “للقيام بأعمال شغب”.

وتابع: “جنودنا منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة على مدار الساعة لمواكبة تحرّككم السلمي، وحمايتكم في هذه المرحلة الدقيقة وهم بين أهلهم”.

وانتشرت عدة مقاطع من قلب ساحات التظاهر بلبنان تؤكد موف الجيش بشكل عملي، من خلال التعامل مع المحتجين برفق وحفظ أمنهم وسلامتهم دون التعرض لهم بأي أذى.

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