بعد لقاء محمد علي.. “شاهد” هذا ما قاله “مهرج السيسي” أحمد موسى في أحدث شطحاته عن “BBC” وأثار سخرية واسعة

صعد صحفيون وإعلاميون محسوبون على السلطة في مصر وعلى رأسهم الإعلامي المقرب من السيسي أحمد موسى، هجومهم على قناة (بي بي سي) البريطانية بعد إجرائها مقابلة مع الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي.

وظهر محمد علي في عدة مقاطع فيديو على صفحته بموقع فيسبوك، اتهم فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في المؤسسة العسكرية بالفساد، ودعا لمظاهرات للمطالبة برحيل السيسي.

السيساوي المهرِّج أحمد موسى، يقول: "قناة BBC ليست بريطانية، بل تابعة لجماعة الإخوان المسلمين"😂

لأنها أجرت حواراً مع #محمد_علي الذي فضح فساد #السيسي وعصابتهpic.twitter.com/z0Jz2n1Ki2 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 24, 2019

وفور إعلانها عن بث مقابلة لها مع علي، وجه عدد من الصحفيين ومقدمي برامج “التوك شو” المصريين انتقادات واسعة لإذاعة بي بي سي، مشيرين إلى تقرير سابق للهيئة العامة للاستعلامات (رسمية) حول عدم مهنية الإذاعة.

أبرز اتهام وجه للقناة قام به الإعلامي أحمد موسى، والذي زعم خلال برنامجه أن معظم العاملين في الإعداد بالإذاعة البريطانية يتبعون جماعة الإخوان المسلمين.

وعلى قناة “صدى البلد” انبرى “موسى” من خلال برنامجه “على مسؤوليتي” في التهجم على القناة ونسبها للتنظيم الدولي لجماعة “الإخوان المسلمين”. وقال “على فكرة معظم اللي شغالين هناك في الإعداد اخوان”.

وبالتزامن دشنت الكتائب الإلكترونية وسم #bbc_غير_مهنية، مع مشاركة المواقع الإلكترونية بكثافة، ليصل لقائمة الأكثر تداولاً، لكنه لم يستمر طويلاً بها، كما شارك في الوسم معارضون للنظام ولإعلامه بالهجوم والسخرية.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8