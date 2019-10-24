“#كلنا_عزة_الحارثي”.. هذه قصة الوسم الذي تصدر تريند سلطنة عُمان ووزارة القوى العاملة تتدخل
تفاعل عُمانيون على نطاق واسع مع وسم تصدر ترند سلطنة عمان بتويتر حملة عنوان “#كلنا_عزة_الحارثي” وذلك بعد تغريدة للمواطنة عزة الحارثي أكدت تم فصلها تعسفيًا من إحدى الشركات.
وكشفت عزة في التغريدة التي رصدتها (وطن) على حسابها بتويتر أنه تم طردها من الشركة التي تعمل بها بشكل تعسفي أمس، الأربعاء.
ودونت ما نصه:”أين انتم اليوم أخواني العمانيين، أين انتم لتقفوا الى جانبي وتطالبوا بحقي..! أين انتم اليوم ، وانا انظلم أمام اعينكم ولا احد يحرك ساكنا أين انتم ؟ كلنا محاسبون أمام الله.”
التغريدة التي لاقت تفاعلا واسعا من قبل النشطاء الذين عبروا عن تضامنهم مع عزة الحارثي وطالبوا السلطات بالتدخل لحل مشكلتها.
وتفاعلت وزارة القوى العاملة مع الوسم الذي تصدر التريند العُماني باسم عزة الحارثي، وأصدرت بيان توضحي قالت فيه إن عزة لم تتقدم الى الوزاره بشكوى حتى تاريخ امس الأربعاء ٢٠١٩/١٠/٢٣ علما ان الوزاره توفر خدمة تقديم الشكاوي والبلاغات العمالية إلكترونيا.
وتابعت:”ونتج عن ذلك ان قامت اليوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م بتقديم دعوى رسمية في الوزاره وحدد لها موعد الجلسة مطلع الاسبوع القادم من جانب اخر تدعو الوزارة المتابعين والمغردين بتحري الدقة عند طرح المواضيع وتحكيم العقل والمنطق”
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