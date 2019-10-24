“#كلنا_عزة_الحارثي”.. هذه قصة الوسم الذي تصدر تريند سلطنة عُمان ووزارة القوى العاملة تتدخل

تفاعل عُمانيون على نطاق واسع مع وسم تصدر ترند سلطنة عمان بتويتر حملة عنوان “#كلنا_عزة_الحارثي” وذلك بعد تغريدة للمواطنة عزة الحارثي أكدت تم فصلها تعسفيًا من إحدى الشركات.

وكشفت عزة في التغريدة التي رصدتها (وطن) على حسابها بتويتر أنه تم طردها من الشركة التي تعمل بها بشكل تعسفي أمس، الأربعاء.

أين انتم اليوم أخواني العمانيين… ! أين انتم لتقفوا الى جانبي وتطالبوا بحقي..! أين انتم اليوم ، وانا انظلم أمام اعينكم ولا احد يحرك ساكنا… !! أين انتم ؟ كلنا محاسبون أمام الله. #كلنا_عزة_الحارثي — Azza Al Harthi🌷 (@pink_azza) October 23, 2019

ودونت ما نصه:”أين انتم اليوم أخواني العمانيين، أين انتم لتقفوا الى جانبي وتطالبوا بحقي..! أين انتم اليوم ، وانا انظلم أمام اعينكم ولا احد يحرك ساكنا أين انتم ؟ كلنا محاسبون أمام الله.”

التغريدة التي لاقت تفاعلا واسعا من قبل النشطاء الذين عبروا عن تضامنهم مع عزة الحارثي وطالبوا السلطات بالتدخل لحل مشكلتها.

أسجل تضامني في #كلنا_عزة_الحارثي فقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.

واسجل عجزي في نصرتك ونصرة كل مواطن كريم ومواطنة فاضلة فما حيلتي إلا أن أكتب في المنبر فهو منبر لمن لا منبر له.

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم — علي بن سعيد الحجري (@Alialhjri562) October 23, 2019

الله أختي العزيزه معك أين ماكنتي .مسير الظالم ينكسر ومسير المظلوم أن ينتصر. أسئل الله أن يرزقك من حيث لاتحتسبي. — بن شمس ✌ (@bo2bgrusFft8PYl) October 24, 2019

اطرحي مشكلتك ليتجاوب معك الجميع — Mahfoodh Al Hinai (@abunebras999) October 23, 2019

وتفاعلت وزارة القوى العاملة مع الوسم الذي تصدر التريند العُماني باسم عزة الحارثي، وأصدرت بيان توضحي قالت فيه إن عزة لم تتقدم الى الوزاره بشكوى حتى تاريخ امس الأربعاء ٢٠١٩/١٠/٢٣ علما ان الوزاره توفر خدمة تقديم الشكاوي والبلاغات العمالية إلكترونيا.

وكذلك قضية المواطنة #كلنا_عزة_الحارثي

فانها لم تتقدم الى الوزاره بشكوى حتى تاريخ امس الأربعاء ٢٠١٩/١٠/٢٣ علما ان الوزاره توفر خدمة تقديم الشكاوي والبلاغات العمالية إلكترونيا .

وقامت الوزارة بالتواصل مع المذكوره لحثها بالتقدم بالشكوى بشكل رسمي يتبع .. — وزارة القوى العاملة – عُمان (@manpowergov) October 24, 2019

وتابعت:”ونتج عن ذلك ان قامت اليوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م بتقديم دعوى رسمية في الوزاره وحدد لها موعد الجلسة مطلع الاسبوع القادم من جانب اخر تدعو الوزارة المتابعين والمغردين بتحري الدقة عند طرح المواضيع وتحكيم العقل والمنطق”

ونتج عن ذلك ان قامت اليوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م بتقديم دعوى رسمية في الوزاره وحدد لها موعد الجلسة مطلع الاسبوع القادم من جانب اخر تدعو الوزارة المتابعين والمغردين بتحري الدقة عند طرح المواضيع وتحكيم العقل والمنطق يتبع .. — وزارة القوى العاملة – عُمان (@manpowergov) October 24, 2019

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8