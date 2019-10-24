شيخ قبيلة “العتيبة” أُخذ من بيته مقيدا إلى تركي آل الشيخ ليشفي غليله منه.. تفاصيل صادمة كشفها أحد أبناء القبيلة

كشف الناشط والمغرد السعودي المعروف محمد العتيبي، أحد أبناء قبيلة “العتيبة” التي تم اعتقال شيخها فيصل بن سلطان قبل أيام لانتقاده حفلات الترفيه وتركي آل الشيخ، تفاصيل صادمة عن واقعة القبض على الشيخ فيصل وتعمد إذلال آل الشيخ له لرد اعتباره.

وقال محمد العتيبي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه وصلته معلومات أن الشيخ فيصل أُخذ من بيته مقيد لتركي ال الشيخ “كرد إعتبار لسمسار الحفلات وحفظ ماء وجهه” حسب قوله.

وصلني الأن :



إن الأمير فيصل أخذ من بيته مقيد لتركي ال الشيخ كرد إعتبار لسمسار الحفلات وحفظ ماء وجهه



وقام تركي بالتلفظ على الأمير فيصل و سبه !!



يا جماعه هل هذا الشيء يعقل !! 🤦🏻‍♂️💔💔 — Mohammed AL-Otaibi محمد العتيبي (@MohammedAWADDA) October 23, 2019

وأكد أن تركي آل الشيخ تلفظ على الأمير فيصل وسبه، وتساءل مستنكرا إهانة شيخ القبيلة:”يا جماعة هل هذا الشيء يعقل؟”

وقبل يومين كشف حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي في السعودية عن اعتقال السلطات، لشيخ قبيلة عتيبة، فيصل بن سلطان جهجاه بن حميد.

🔴 هام

وننشر لكم فيما يلي سلسلة التغريدات التي نشرها الأمير فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد أمس، والتي تم اعتقاله على خلفية ماجاء فيها من انتقاد لـ #موسم_الرياض وممارسات تركي آل الشيخ⤵️ #اعتقال_شيخ_قبيلة_عتيبه pic.twitter.com/ImE8PVFsMP — معتقلي الرأي (@m3takl) October 22, 2019

وأشار الحساب في تغريدة عبر موقع تويتر إلى أن الاعتقال، جاء على خلفية تغريدات منتقدة لهيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ، والتي حملت انتقادات لاذعة ووصفت الفعاليات الأخيرة في الرياض بأنها “غير مقبولة” ويجب أن “لا تمس جوهر الدين”.

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ولفت إلى أن شيخ عتيبة “أجبر” على حذف التغريدات من قبل السلطات، بعد اعتقاله، لكن عددا من المغردين قام بإعادة نشر نسخة عنها.

وكان الشيخ فيصل اعتقل العام الماضي في آب/أغسطس، بعد انتقاده للظروف المعيشية والفقر، وقد أفرج عنه بعد فترة قصيرة، وقد نشرت حينها المباحث السعودية من حسابه تغريدة تنفي الخبر بحسب “معتقلي الرأي”.

وكانت السلطات قد اعتقلت قبلها الشاعر حمود بن قاسي السبيعي ومصمم الفيديو قنصل بن سبيع، على خلفية مقطع فيديو ينتقد ممارسات تركي آل الشيخ.

حذر حساب “معتقلي الرأي” من تواصل حملة الاعتقالات التعسفية ضد أصحاب الرأي والفكر الحر الذين يرفضون ممارسات تركي آل الشيخ وأساليب الترفيه التي يقوم بنشرها في المجتمع من خلال هيئة الترفيه.