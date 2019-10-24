الثورة في لبنان “غير”.. “شاهد” مذيعة لبنانية تنفجر في وجه ملحن شهير تحرش بها على الهواء: “صرمايتي بتشرفك”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بفيديو، يظهر مشاجرة حادة بين الملحن سمير صفير وفريق قناة “إم تي في” اللبنانية في أحد شوارع بيروت، التي يملكها غابريال المر شقيق السياسي والنائب الحالي ميشال المر.
وشهد الفيديو خروج الملحن سمير صفير عن طوره، وإطلاقه الشتائم بحقّ فريق العمل، وعبر منسّق “التيّار الوطني الحر” في بعبدا عن استنكاره لما قام به صفير قائلا: “مش هيدي أخلاقنا وتربيتنا”.
كما تحرش “صفير” بمراسلة قناة MTV جويس عقيقي واعتدى عليها ووصفها بعبارات مسيئة فاحشة، وهي ترد “صرمايتي بتشرفك”
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وتجتاح مدن لبنان مظاهرات احتجاجية كبيرة، تطالب بإسقاط النظام، ورموز لبنان السياسيين، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
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