“شاهد” فيديو رقص مسرب لشاعرة أردنية شهيرة يفجر جدلا واسعا.. هكذا ردت بعد انتشار المقطع

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بموجة جدل واسعة عقب تداول فيديو مُسرب، للشاعرة الأردنية المعروفة نجاح المساعيد، وهي ترقص مع خطيبها الضابط الأردني، الذي ظهر هو الآخر وهو يقوم بحملها واحتضانها.

وعلقت “المساعيد” على تداول فيديو رقصها مع عريسها خلال الاحتفال بخطوبتهما وعقد قرانهما، وذلك بعد تسريب اللقطات عبر منصات السوشيال ميديا مساء أمس.

وأعادت نجاح المساعيد نشر مقطع الفيديو المتداول، وعلقت عليه بقولها: “رغم زعلي من تسريب الفيديوهات وانتهاك خصوصية حفلة خطوبتي ولكني سعيدة بمباركتكم لي. شكرًا لكم من كل قلبي”.

رغم زعلي من تسريب الفيديوهات وإنتهاك خصوصية حفلة خطوبتي ولكني سعيدة بمباركتكم لي ، شكراً لكم من كل قلبي 🌹 https://t.co/qZoiM1TfVt — نجاح المساعيد (@najah_almasaeed) October 23, 2019

غير أنها تجاهلت تماماً كل التعليقات السلبية التي انتقدت فارق العمر بينها وبين عريسها الذي يصغرها بنحو 10 سنوات، كونها تبلغ 42 عاماً، بينما يبدو خطيبها في العقد الثالث من العمر.

الجدير بالذكر أن نجاح المساعيد كانت متزوجة من قبل، حيث كانت قد احتفلت عام 2006 بزواجها في مدينة سرت من رجل الأعمال الليبي وليد السيد وهو ابن عم معمر القذافي انجبت منه ولدين جاسر وسلوان، ووقتها ابتعدت عن الشعر والإعلام لتتفرغ لحياتها الأسرية لكنها انفصلت عنه لاحقاً وعادت لممارسة عملها.

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