نجاح المساعيد
نجاح المساعيد
Videoحياتنا

“شاهد” فيديو رقص مسرب لشاعرة أردنية شهيرة يفجر جدلا واسعا.. هكذا ردت بعد انتشار المقطع

كتب وطن
0

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بموجة جدل واسعة عقب تداول فيديو مُسرب، للشاعرة الأردنية المعروفة ، وهي ترقص مع خطيبها الضابط الأردني، الذي ظهر هو الآخر وهو يقوم بحملها واحتضانها.

وعلقت “المساعيد” على تداول فيديو رقصها مع عريسها خلال الاحتفال بخطوبتهما وعقد قرانهما، وذلك بعد تسريب اللقطات عبر منصات السوشيال ميديا مساء أمس.

وأعادت نجاح المساعيد نشر مقطع الفيديو المتداول، وعلقت عليه بقولها: “رغم زعلي من تسريب الفيديوهات وانتهاك خصوصية حفلة خطوبتي ولكني سعيدة بمباركتكم لي. شكرًا لكم من كل قلبي”.

غير أنها تجاهلت تماماً كل التعليقات السلبية التي انتقدت فارق العمر بينها وبين عريسها الذي يصغرها بنحو 10  سنوات، كونها تبلغ 42 عاماً، بينما يبدو خطيبها في العقد الثالث من العمر.

الجدير بالذكر أن نجاح المساعيد كانت متزوجة من قبل، حيث كانت قد احتفلت عام 2006 بزواجها في مدينة سرت من رجل الأعمال الليبي وليد السيد وهو ابن عم معمر القذافي انجبت منه ولدين جاسر وسلوان، ووقتها ابتعدت عن الشعر والإعلام لتتفرغ لحياتها الأسرية لكنها انفصلت عنه لاحقاً وعادت لممارسة عملها.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8

قد يعجبك ايضا
الهدهد

المخابرات الأردنية تحبط مخططاً لـ”داعش” لتنفيذ عدة عمليات قتل وإطلاق نار…

حياتنا

“كيدهنّ عظيم”.. أردنية تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بطريقةٍ شيطانية لا تخطر…

حياتنا

“عساه في قاع الجحيم يتمتع ويذوب”.. “شاهد” مي العيدان تشتم…

حياتنا

شاهد| ماذا فعل ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله بعد وقوع حادث سير أمامه خلال عودته…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.