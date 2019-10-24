كفار قريش كانوا أكثر نبلا ومروءة.. “شاهد” تركي آل الشيخ يثير سخط السعوديين في هذا الفيديو

تسبب رئيس هيئة الترفيه والمستشار في الديوان الملكي السعودي، تركي آل الشيخ، في حالة من الغضب والجدل الواسع بين السعوديين بعد انتشار فيديو له وهو يشتم أحد المصورين ويتطاول عليه.

وتداول ناشطون فيديو يظهر “آل الشيخ” وهو يوبّخ مصورا لمطالبته بالابتعاد عن موقفه، خلال فعاليات “موسم الرياض”.

خلكم من وعد وملاك .. شوفو #تركي_ال_الشيخ ! شي مستفز جداً .. اصلا غلطان من عطاك منصب



قال

" اهبل انت؟ ورى ما تذلف؟ " #وعد_العساف_تفضح_ملاكpic.twitter.com/oB0QBeipvV — سَ 🎶 (@7XFI3) October 23, 2019

وقال آل الشيخ مخاطبا المصور: “أهبل إنت؟ ورا ما تذلف؟”، أي لماذا لا تنصرف.

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وأوضح ناشطون أن آل الشيخ يخاطب الجميع بفوقية، وبتجرد من الذوق، والاحترام، مستغلا المكانة التي منحت له في السلطة بأسوأ صورة، على حد قولهم.

وأطلق ناشطون حملة تضامنية مع المصور، الذي وبالرغم من توبيخ آل الشيخ له، أجابه بعبارة “أبشر”.

ويتهم مغردون تركي آل الشيخ بشكل غير مباشر بالفساد، وأن قربه من ولي العهد محمد بن سلمان، هو الذي مكّنه ماليا وإداريا.

وكان تركي آل الشيخ أثار سخطا واسعا منذ تعيينه رئيسا للهيئة العامة للرياضة قبل نحو عامين، ليواصل إثارة الجدل عند نقله إلى هيئة الترفيه.

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