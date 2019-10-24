“الطعام متوفر وسيتم نصب الخيام”.. “شاهد” الفيديو الذي أثار غضباً واسعاً بين اللبنانيين من السفارة السعودية

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، أظهر عدد من الشباب في لبنان يحملون أغذية لتوزيعها على المتظاهرين قالوا إنها مقدمة من السفارة السعودية ببيروت.
الفيديو الذي نشره الناشط السياسي البارز علي هاشم ولم يتسن لنا التأكد من صحته، يظهر كراتين بها أطعمة ومشروبات ومتظاهرين يستعدون لحملها لساحات التظاهر لتوزيعها.
ويتحدث شخص بالفيديو داعيا اللبنانيين للنزول ويطمئنهم بأن الطعام متوفر وسيتم نصب الخيام، فيما لم يشير إلى مصدر هذه الأطعمة التي قال علي هاشم إنها قادمة من سفارة السعودية في لبنان.
وأحدث الفيديو ضجة واسعة وتباينت التعليقات عليه بين محذر من التدخلات السعودية بالثورة اللبنانية خاصة بعد مواقف المملكة الأخيرة من ثورات الربيع العربي، وآخرين أبدوا تشكيكهم بالفيديو وأن السفارة السعودية لا علاقة لها بهذه الأطعمة.
ودخل الحراك اللبناني الذي انطلق في 17 أكتوبر، يومه الثامن، على وقع إصرار المتظاهرين على مواصلة الاحتجاج والنزول إلى الشارع.
ودعا المحتجون في مدينة صور، جنوب لبنان، مساء الأربعاء، إلى تجديد التظاهر، اليوم الخميس، كما افترش محتجو طرابلس (شمال البلاد) الأرض ليلاً، رافضين الخروج من ساحة النور وسط المدينة الشمالية.
إلى ذلك، سرت أنباء عن احتمال تعديل حكومي وشيك، وأفادت مصادر لوكالة رويترز بأن زعماء لبنانيين ناقشوا احتمال إجراء تعديل وزاري لنزع فتيل الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النخبة السياسية، التي أصابت البلاد بالشلل على مدى أسبوع.