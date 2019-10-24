يوسف بن علوي وجواد ظريف
يوسف بن علوي وجواد ظريف
الهدهد

الخارجية العُمانية تدرس قرارا جديدا بشأن دخول الإيرانيين للسلطنة.. والوزير “بن علوي” يكشف التفاصيل

كتب وطن
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قال وزير الخارجية العماني، إن بلاده تدرس إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الإيرانيين، مشيدا بحالة العلاقات بين السلطنة والجمهورية الإسلامية.

“بن علوي” وخلال لقاء أجراه أمس الأربعاء مع وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، علي أصغر مونسان: “نحترم علاقاتنا الوثيقة مع إيران وندرس إلغاء التأشيرات للرعايا الإيرانيين لدخول عمان”.

وأضاف بن علوي، حسبما نقلته عنه وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية: “لدينا علاقات عريقة مع إيران وفي كل مرة أزورها أشعر وكأنني في بلدي”.

من جانبه، نوه مونسان، الذي يزور حاليا عمان على رأس وفد يتكون من 60 شخصا من القطاع الخاص، بـ “الدور البناء” الذي لطالما لعبته في منطقة .

وسبق أن قررت الحكومة الإيرانية، منذ عام واحد، يوم 23 أكتوبر 2018، إلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد عن المواطنين العمانيين الراغبين في زيارة إيران.

وترتبط إيران بعلاقات اقتصادية وتجارية مع عمان، التي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في فتح قنوات تواصل بين الحكومة الإيرانية والإدارة الأمريكية، إضافة إلى سعيها للعب دور الوسيط في خفض التوتر الراهن بين الطرفين في منطقة الخليج.

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  1. الملامة يقول

    لانشكك في حكمة القيادة العمانية وبعد نظرهم وسياستهم العظيمة
    ولاكن عليهم بالحذر فالقيادة الإيرانية كالسوس ينخر فالعظم

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