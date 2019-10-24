الخارجية العُمانية تدرس قرارا جديدا بشأن دخول الإيرانيين للسلطنة.. والوزير “بن علوي” يكشف التفاصيل

قال يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني، إن بلاده تدرس إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الإيرانيين، مشيدا بحالة العلاقات بين السلطنة والجمهورية الإسلامية.

“بن علوي” وخلال لقاء أجراه أمس الأربعاء مع وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، علي أصغر مونسان: “نحترم علاقاتنا الوثيقة مع إيران وندرس إلغاء التأشيرات للرعايا الإيرانيين لدخول عمان”.

معالي الوزير #يوسف_بن_علوي، يستقبل معالي الدكتور #علي_أصغر_مونسان وزير التراث والثقافة والصناعات اليدوية والسياحة بالجمهورية الإسلامية #الإيرانية،الذي يزور السلطنة حاليا.جرى خلال اللقاء ، استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المستقبل. pic.twitter.com/j5N2Swl8pE — وزارة الخارجية (@MofaOman) October 23, 2019

وأضاف بن علوي، حسبما نقلته عنه وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية: “لدينا علاقات عريقة مع إيران وفي كل مرة أزورها أشعر وكأنني في بلدي”.

من جانبه، نوه مونسان، الذي يزور حاليا عمان على رأس وفد يتكون من 60 شخصا من القطاع الخاص، بـ “الدور البناء” الذي لطالما لعبته سلطنة عمان في منطقة الخليج.

وسبق أن قررت الحكومة الإيرانية، منذ عام واحد، يوم 23 أكتوبر 2018، إلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد عن المواطنين العمانيين الراغبين في زيارة إيران.

وترتبط إيران بعلاقات اقتصادية وتجارية مع عمان، التي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في فتح قنوات تواصل بين الحكومة الإيرانية والإدارة الأمريكية، إضافة إلى سعيها للعب دور الوسيط في خفض التوتر الراهن بين الطرفين في منطقة الخليج.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8