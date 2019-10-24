أقدم لؤلؤة بالعالم في أبوظبي.. اكتشافات الإمارات تثير الجدل وقريبا سيجد عيال زايد شهادة ميلاد عنترة بن شداد تحت برج خليفة!

سخر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من إعلان دولة الإمارات اكتشاف لؤلؤة عمرها 8 آلاف عام في الموقع الأثري في جزيرة مروح قبالة سواحل أبوظبي.

اكتشفوها بجوار هذه الشجره التي تزين دواراتهم بعد أن جائوا بها من حيث جائوا باللؤلؤ والدلافين والآثار

سرقوا صندوق ماليزيا السيادي فما بالك بثروات بلدان كان حكامها عبيد لديهم pic.twitter.com/xvEQMML8XF — بن جابر (اليمن_أقوى) (@benjaber2019) October 24, 2019

وكشفت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن لؤلؤة زعمت أن علماء الآثار قالوا إنها الأقدم في العالم حيث يرجع تاريخها إلى 8 آلاف عام.

ستعرض بعد شهر هههههههه

شكلها تصنع في الصين لسه ماهي جاهزه

🤣🤣🤣🤣🤣🤣



الفلوس تجيب الجن مربطين — الشنفرى|shanfarhaⓂ️ (@alshanfarh) October 24, 2019

هذه الاكتشافات التي أثارت زخماً كبيراً من السخرية على “تويتر”، نظرا لاستخفاف “عيال زايد” بعقول الشعب الإماراتي فتاريخ الإمارات حديث بالأساس لم يتجاوز الـ 100 عام.

#التائهون_في_ارض_الله

الله يعينهم يبحثون عن تاريخ لهم !

والمعروف قبل عام ١٩٧١ م كان يطلق عليهم ساحل عمان ! — سالم المهندي (@SalemAlmohanna2) October 24, 2019

لا الجمله الاخيره هي الاعجب

عشرة الاف عام من الرفاهيه ههههه

ياراجل قبل50 عام ما لاقي الطعام — Ali Omer (@AliOmer967) October 24, 2019

بدك التعليق على اكتشاف اللؤلؤه ولا إكتشاف الإمارات — Medhat Qouzah (@MedhatQouzah3) October 24, 2019

يشار إلى أنه في سبتمبر 2018 سخر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من إعلان دولة الإمارات اكتشاف أقدم مسجد في أبوظبي بمدينة العين والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 عام مضت بحسب مزاعم دائرة الثقافة والسياحة.

ونقلت الدائرة أن علماء الآثار بها قد اكتشفوا الآثار الإسلامية الجديدة بالقرب من موقع بناء مسجد الشيخ خليفة في العين وهي تتضمن عدة أفلاج وثلاثة أبنية عل الأقل والأكثر أهمية مسجد يعود إلى الفترة الذهبية المبكرة من العهد الإسلامي في فترة الخلافة العباسية قبل نحو ألف عام.

ومؤخراً، كثفت دولة الإمارات اهتمامها بالآثار، لدرجة أنها باتت تشتري آثاراً مسروقة جمعتها في متحف لوفر أبوظبي، كشفت الصحافة العالمية النقاب عنها.

ففي أبريل 2018، نشرت جريدة “24 ساعة” الفرنسية، أن وجود آثار مسروقة داخل هذا المتحف سيكون “إهانة حقيقية للإمارات وفضيحة كبيرة محتملة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن متحف أبوظبي تحوَّل إلى معرض للأشياء القديمة التي سرقتها الجماعات الإرهابية من العراق وسوريا ومصر.

وأضافت الصحيفة أنه بعد نشر العديد من الصور زادت الشكاوى على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان العراق شهد عملية هدم آثار تعود إلى حقب زمنية مختلفة من قِبل تنظيم داعش، الذي سيطر، نحو ثلاثة أعوام، على مساحات بلغت ثلث المساحة الكلية للبلاد، منذ صيف 2014 حتى أعلنت الحكومة العراقية تحرير المناطق كاملة في ديسمبر 2017.

ويبدو أن الإمارات لم تكتف بالسطو على حضارة وتاريخ وآثار غيرها من البلدان، حيث سبق وأن اتهم المهندس المعماري المكسيكي فرناندو دونيس بلدية دبي بالسطو على “برواز دبي” أو (إطار دبي) الذي دشنته الإمارة خلال احتفالاتها ببدء العام الميلادي الحالي.

من جانبه، اتهم المهندس المكسيكي إمارة دبي بالسرقة واطلق على البرواز اسم “أكبر مبنى مسروق في التاريخ”، مؤكدا في تصريحات لصحيفة “الغارديان” أنهم “أخذوا مشروعي. غيرو التصميم، وبنوه دون علمي”، وأنه رفع قضية لمقاضاتهم.

يشار أيضا إلى أنه قبل فترة شهدت مواقع التواصل سخرية واسعة من إدعاءات الإمارات الكاذبة التي تطلقها من حين لآخر وتنسب فنون وثقافات وأشياء لا علاقة لها بها لنفسها وتاريخها.

وكان من ضمن هذه “الافتكاسات” هو إدعاء مواطنة إماراتية أن أصل خلطة مشروب الكابتشينو تعود إلى إمارة أبو ظبي، على الرغم من أن الكابتشينو اخترع قبل نشأة دولة الإمارات.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8