“شاهد” طرق السيسي الجديدة غرقت “في شبر ميه”.. حوادث بالجملة وخسائر فادحة ووفاة طالبة تفجع المصريين

شهدت مواقع التواصل في مصر موجة غضب واسعة ضد نظام عبدالفتاح السيسي عبر وسم “#مصر_بتغرق”، الذي تصدر التريند المصري بتويتر عقب تحول العديد من الطرق الرئيسية لبرك سباحة بسبب الأمطار الغزيرة وعدم تصريفها بسبب خراب البنية التحتية وتعطل شبكات الصرف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وصور، لآثار سقوط الأمطار بغزارة على العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من خلال هاشتاغ #مصر_بتغرق.

منتجع جامعة الزقازيق

حمام سباحة والعاب مائيه ??#مصر_بتغرق pic.twitter.com/6y0lqLx8xo — فارس بلا جواد اا Fares⚖ (@rashdaa0) October 23, 2019

في مصر مش محتاجين نولد كهربا من مية السد العالي.. بنعملها مباشر في البيوت

بركات الإمام عبد الفتاح بلحة الدهل #مصر_بتغرق

#السلحفاه_اسرع_من_النت_بمصر#Egypte pic.twitter.com/9T1GYmXHCR — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) October 23, 2019

وتسبب هطول الأمطار في القاهرة، الثلاثاء، في غلق عدة مناطق وشوارع رئيسية في شرق العاصمة المصرية القاهرة.

بسبب الأمطار

لقطات صادمة لانتشال جثمان طفلة ماتت صعقا بالكهرباء أثناء عودتها من الدرس بمدينة العاشر من رمضان#مصر_بتغرق #مصر pic.twitter.com/Od2BkuieYU — شبكة رصد (@RassdNewsN) October 23, 2019

وما شهدته القاهرة الكبرى (محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية) من شلل مروري تام نتيجة لتجمع بِرَك المياه، إضافة لانقطاع الكهرباء في مناطق متعددة والارتباك الكبير في شبكة الاتصالات، كشف تردياً مقلقاً في البنية التحتية في أهم منطقة، وهي العاصمة التي تشهد أفضل الخدمات وتُنفق فيها النسبة الأكبر من الميزانية المرصودة لصيانة الطرق والخدمات الأخرى المرتبطة بالبنية التحتية، أما الأوضاع في المحافظات الأخرى في الدلتا والصعيد فهي من الأساس سيئة.

ونشر الناشطون مقاطع مصورة أظهرت خسائر فادحة وحوادث بالجملة كان أبرزها حادثة صادمة لوفاة طالبة صعقا بالكهرباء كانت عائدة من الدرس.

إنتشال جثة فتاه من وسط مياه #الامطار بالقاهرة بعد صعقها بالكهرباء#مصر_بتغرق pic.twitter.com/2pIKV2GgN1 — Ahmed (@Ahmad_l_Yusuf) October 23, 2019

ولله حاجه تقطع القلب ربنا يعوض علي اصحاب البلاء بلمطر #مصر_بتغرق pic.twitter.com/ldwa3TkmcM — حلم (@DMsNyyBnOKWXWqK) October 23, 2019

وقررت الحكومة المصرية تعطيل الدراسة في المدارس، الأربعاء، على خلفية الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، مساء الثلاثاء.

أقوال مأثورة للسيسي :



هعمل شبكة طرق تمسك مصر كده



اللي اتعمل في مصر في سنتين ميتعملش في عشرين سنة



هتشوفوا العجب معايا



ايون بنيت قصور وهبني انا بعمل دولة



وبكره تشوفوا مصر



أبلغوا الجنرال الفاشل أن طفلة ماتت صعقا بالكهرباء في العاشر من رمضان



#مصر_بتغرق pic.twitter.com/2wc7QoSStK — أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) October 23, 2019

وحذرت الأرصاد الجوية في من استمرار هطول الأمطار بغزارة في الأيام المقبلة، فيما انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر استعدادات الحكومة وتحركاتها لاحتواء أزمة سقوط الأمطار.

الطريق الى إيلات

عملوها الوحوش #مصر_بتغرق pic.twitter.com/fZeSobOoom — Ana Horra انا حرة (@AnaHorra646) October 22, 2019

يشار إلى أنه في أبريل 2018 أوقفت هيئة الرقابة الإدارية المصرية عددا من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة على خلفية “أزمة تراكم مياه الأمطار” في القاهرة الكبرى، حسب بيان للهيئة لكن شيء لم يتغير على ما يبدو في ظل نظام السيسي وحكمه الكارثي.

وجاءت أمطار أمس وما نتج عنها من شلل مروري وحالة وفاة لطفلة صعقاً ووصول المياه لصالة الوصول رقم 2 في مطار القاهرة الدولي لتعيد السيسي إلى قفص الاتهام، وسط تساؤلات عن أين تذهب الأموال الطائلة التي تحصَّل عليها النظام من قروض خارجية تخطت حاجز الـ106 مليارات دولار (بحسب آخر تقرير حكومي في مارس/آذار الماضي – مقارنة بأقل من 30 مليار دولار عند تولِّي السيسي سُدة الحكم)، إضافة لإلغاء الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل وهو ما وفَّر لميزانية الدولة أكثر من 30% (بحسب تصريحات المسؤولين أنفسهم)، وزيادة الضرائب القديمة واستحداث وتنفيذ ضرائب جديدة وغيرها من الإجراءات التي تم تنفيذها تطبيقاً للاتفاق مع صندوق النقد الدولي ونتج عنها زيادة نسبة الفقراء في مصر بصورة كبيرة (أيضاً بحسب تقديرات الحكومة).