جرى التحرش بها وحملها على الأكتاف.. “شاهد” انهيار فنانة شهيرة بعد قرار ترحيلها من لبنان واعطائها مهلة 20 يوماً

نشرت الفنانة السورية إنجي خوري، فيديو جديد أحدث ضجة واسعة بعد أن أثارت جدلًا واسعًا في لبنان خلال الفترة الماضية، حيث أشعلت مواقع التواصل بمقاطع جريئة ومشكلات وصلت إلى حد المحاكم بينها وبين الفنانة قمر اللبنانية.

وتداولت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو لـ“خوري“ وهي تبكي بحرقة قائلةً: ”لأني طيبة وصغيرة ومهبلة وضعيفة انسحبت إقامتي وباقي 20 يومًا وأمشي على بلدي.. وين أروح هناك بقعد في الشارع.. لا عندي بيت ولا عندي أهل هناك ولا عندي حدا“.

وتابعت ”خوري“: ”شو بعمل وشو عملت.. لأني رحت اشتكيت وأخدت حقي ولا لأني مو بعرف مين بيكره مين.. العالم المجرمة اللي هيدا بيقتل هيدا مو حدا بيكلمه.. لكن الضعيف اللي مو عنده حدا هو اللي بيتاكل“.

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ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السلطات اللبنانية ستعمد إلى ترحيل خوري.

كما نشرت “خوري” فيديو على صفحتها بتويتر ظهرت فيه ترد على منتقديها بصدر شبه عاري تماما حيث ارتدت قميصا شفافا، في مشهد وصفه النشطاء بالإباحي للفت انتباه الجمهور وإثارة متابعيها.

وانتشرت فيديوهات لـ“خوري“ على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تعمّدت خلال أحدها إظهار جزء كبير من صدرها لإثارة المتابعين.

ويأتي هذا بخلاف واقعة التحرش بها في تظاهرات لبنان، والتي أغرقت صفحات السوشيال ميديا وفجرت موجة جدل واسعة.

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