“شاهد” مسيرات بمحافظة مسندم في سلطنة عمان .. ما سببها؟!

خرج أهالي ولاية خصب بمحافظة مسندم في سلطنة عمان اليوم بمسيرات شكر وعرفان ابتهاجاً بمكرمة السلطان قابوس بن سعيد برفع المستوى الإداري للمحافظة.

أهالي ولاية خصب بمحافظة مسندم يخرجون في مسيرات شكر وعرفان ابتهاجاً بالمكرمة السامية برفع المستوى الإداري للمحافظة.#مسندم_تبتهج #مسندم_عُمان pic.twitter.com/wkhxmpMPxf — مسندم عُمان (@Musandam_Oman) October 22, 2019

ورفع الاهالي لافتاتٍ كتبوا عليها: “مولان المعظم -حفظكم الله ورعاكم- إن كلمات الشكر والثناء لتقف عاجزة امام مكرمات جلالتكم التي عودتمونا عليها، فلكم يا مولانا من الشكر والثناء أجزله ومن الولاء والعرفان أمده واوصله”.

وكان السلطان قابوس بن سعيد أصدر مؤخراً 10 مراسيم سلطانية سامية، تضمنت في احدها استحداث منصب “وزير الدولة ومحافظ مسندم”.

وجرى تعيين السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرًا للدولة ومحافظاً لمسندم.

اقرأ أيضاً: منها “استحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم” .. السلطان قابوس يصدر 10 مراسيم سلطانية وهذه تفاصيلُها