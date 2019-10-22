مسيرات في مسندم
مسيرات في مسندم
الهدهد

“شاهد” مسيرات بمحافظة مسندم في سلطنة عمان .. ما سببها؟!

كتب وطن
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خرج أهالي ولاية خصب بمحافظة مسندم في سلطنة عمان اليوم بمسيرات شكر وعرفان ابتهاجاً بمكرمة بن سعيد برفع المستوى الإداري للمحافظة.

ورفع الاهالي لافتاتٍ كتبوا عليها: “مولان المعظم -حفظكم الله ورعاكم- إن كلمات الشكر والثناء لتقف عاجزة امام مكرمات جلالتكم التي عودتمونا عليها، فلكم يا مولانا من الشكر والثناء أجزله ومن الولاء والعرفان أمده واوصله”.

وكان السلطان قابوس بن سعيد أصدر مؤخراً 10 مراسيم سلطانية سامية، تضمنت في احدها استحداث منصب “وزير الدولة ومحافظ مسندم”.

 

وجرى تعيين السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرًا للدولة ومحافظاً لمسندم.

 

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