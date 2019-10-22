بعد راقصة ساحة “رياض الصلح”.. “شاهد” شقراء الدبكة الشعبية التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل

أثارت فتاة لبنانية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها المثير وهي تشارك مجموعة من المتظاهرين “الدبكة الشعبية”، في أحد ميادين بيروت كما هو واضح في الفيديو.

وظهرت الفتاة وهي تقود مجموعة من الشبان في وصلة “دبكة شعبية”، وقد بدت متمكنة جداً من أداء الدبكة الشعبية المشهورة في الشرق الأوسط.

وشهدت الميادين اللبنانية حالة غريبة جدا رغم اتخاذ التظاهرات فيها طابعا قويا في المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، إلا أن حالة يصفها اللبنانيون بالمرح وجدت طريقها إلى المظاهرات في لبنان، لكن آخرون استنكروا بشدة ظهور هذه المشاهد ووصفوها بالفاضحة التي لا تليق بثورة شعبية.

أبرز هذه المشاهد هو ما أظهره فيديو تداوله على نطاق واسع، لراقصة بلباس فاضح تؤدي وصلة رقص ساخنة في وسط المتظاهرين الذين التفوا حولها يصفقون ويرقصون.

يللا بكفي مسخرة واتضبضبوا عالبيت pic.twitter.com/y6tFpUfLP9 — SAFAA Mokbel (@Safaa16111Safaa) October 21, 2019

مشهد آخر أثار جدلا واسعا أظهر فتاة رفقة شاب لبناني يتراقصون بشكل مثير وفاضح ويشربون الخمر.

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السفارة الفلسطينية في #بيروت تؤكد ان كل اللاجئين و المجنسين الفلسطينين في #لبنان بخير و مكيفين و مبسوطين اكثر من الفلسطينيه اللي في فلسطين . 🥴🥴🥴#لبنان_يثور #لبنان__ينتفض — Darweesh8792 (@darweesh8792) October 20, 2019

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بينما شهد آلاف المحتجّين على ركوع شاب من بينهم أمام حبيبته طالبًا يدها للزواج، فقالت له “نعم” على الفور، لتتعالى بعدها أصوات التصفيق الحار ممن حضروا هذا المشهد متمنين لهم حياة سعيدة، وأصبح الثنائي يُعرف بـ “عروسي الثورة”.

وعلى الرغم من أن هذه الاضطرابات اندلعت جراء الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة والخطط المزعومة لفرض رسوم وضرائب جديدة، إلا أن المحتجين كان لهم العديد من اللقطات الطريفة والأخرى النادرة، التي ميزتها عن احتجاجات أخرى في المنطقة.

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واثار وجود رقص في مظاهرات لبنان خاصة بعد حضور راقصة الى ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت الإثنين، وأدائها وصلة رقص بملابس الرقص خاصتها، غضباً واسعاً .

وقال ناشطون إنّ الراقصة التي تُدعى “سماهر” تم الدّفع بها عن سبق إصرار من قبل جهاتٍ في السلطة الحاكمة بالبلاد؛ لتشويه صورة التظاهرات من خلال الرقص في مظاهرات لبنان .

وعبّر كثيرون عن سخطهم من قيام الراقصة بتقديم وصلة رقص على مقدمة مركبة وأمام مسجد “محمد الأمين”، معتبرين ذلك إساءة متعمدة.

https://www.facebook.com/Kel.Shi.Helo/photos/a.1920509761609238/2622889598037914/?type=3

وذكر آخرون أنّ بعض المتظاهرين هاجموا الراقصة واعتدوا عليها.

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