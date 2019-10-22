نسرين طافش
نسرين طافش
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“شاهد” أول رد من نسرين طافش على زواجها من زوج أصالة طارق العريان

كتب وطن
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كشفت الفنانة السورية، نسرين طافش ، حقيقة الأخبار التي جرى تداولها مؤخرا حول ارتباطها بالمخرج طارق العريان، والتي كانت سببا للخلافات التي حدثت بينه وبين زوجته الفنانة السورية أصالة نصري.

وقالت نسرين، في لقاء مصور تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي: “أصالة نفت الخبر وقالت إن الناس اللي بتطلع الإشاعات دي ناس فاضیة، وھم فعلا ناس فاضیة”.

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وكان العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناول مؤخرا أنباء عن انفصال بين الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها المخرج طارق العريان، بسبب فنانة سورية أخرى هي الممثلة ، إلا أن أصالة نفت في منشورها على إنستغرام صحة أنباء طلاقها واكتفت بالقول إنها إشاعات.

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