علاء مبارك
علاء مبارك
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علاء مبارك لم يقاوم جمال اللبنانيات: الناس ديه لو نزلت “25 يناير” كان أنا وجمال هتفنا ضد السيد الوالد!

كتب وطن
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أثار علاء مبارك، نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، جدلاً واسعاً بنشره تعليقاً ساخراً على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” بشأن نزول فتيات إلى ساحات التظاهرات.

ودائما ما يتفاعل علاء مبارك مع متابعيه على موقع “تويتر”، ويدخل معهم في نقاشات ويرد على أسئلتهم، ونادرا ما يتندر على حدث أو حادثة أو صورة.

ونشر علاء مبارك صورة لفتيات لبنانيات أثناء مشاركتهن في التظاهرات التي يشهدها لبنان منذ أيام.

وحملت الصورة تعليقا جاء فيه: “الناس ديه لو كان نزل زيهم عندنا في 25 يناير كان علاء وجمال نفسهم نزلوا الميدان يهتفوا ضد أبوهم”.

وحرص علاء على إرفاق الصور باعتذار قائلا: “مع احترامى للجميع، شاهدت على شبكة التواصل.. خفة دم بقا نقول إيه”.

وتواصلت الاحتجاجات الشعبية، في مختلف المحافظات اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

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