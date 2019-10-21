“شاهد” القصيدة التي أثارت جنون تركي آل الشيخ فقام باعتقال صاحبها على الفور والتنكيل به

أكد حساب “معتقلي الرأي” إلقاء الأجهزة الأمنية بالسعودية القبض على شاعر شعبي معروف، بعد هجائه رئيس هيئة الترفيه، والمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ.

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تأكد لنا خبر اعتقال كل من: #الشاعر_حمود_بن_قاسي_السبيعي

والمصمم #قنصل_سبيع

الاعتقال جاء على خلفية مقطع فيديو انتشر للشاعر قبل أيام (وصممه له الشاب قنصل)، وفيه ينتقد الشاعر ممارسات تركي آل الشيخ عبر هيئة الترفيه، واصفاً إياها بـ "نشر الرذيلة والمجون". pic.twitter.com/gZHcfC6Oiv — معتقلي الرأي (@m3takl) October 21, 2019

وبعد أيام من انطلاق “موسم الرياض” المثير للجدل، والذي تضمن فعاليات غنائية لفرق أجنبية، أثارت جدلا، أطلق الشاعر حمود بن قاسي السبيعي، قصيدة جاء فيها: “يا تركي آل الشيخ دخلت الرذيلة والمجون.. والصابر الله ينصره.. والراضي الله يلعنه”.

وتابع: “أفسدت مالا يفسده الشيطان في خمسة قرون.. وحـققـت مالا حققوه أعـداء العقيدة في سنة”.

وأضاف السبيعي في قصيدته: “ترفيهك المنحط خلّى الناس منا يسخرون.. وضحّك علينا اللي من أول نضحك ونسخر منه، حسبي عليك الله تفسد والجنود يحاربون.. ونقول نبغى النصر مير النصر لا تنشد عنه”.

وتطرق السبيعي إلى حرب اليمن، والتي فقدت السعودية فيها الآلاف من جنودها بين قتيل وجريح، قائلا: “أربع سنين يحاربون ويذبحون ويُذبحون.. ما هم يبون إلا الدعاء وأنت دعاكم دندنة، معاد ندري من نحارب يوم كثرن الطعون.. الحوثي أو صهيون وإلا إيران وإلا العلمنة”.

وفي وقت لاحق، قال حساب “معتقلي الرأي”، إن الاعتقال لم يقتصر على السبيعي، بل طال مصمم الفيديو، وهو “قنصل سبيع”.

وتداول ناشطون أنباء غير مؤكدة عن اعتقال السلطات للشاعر سفر الدغيلبي، لإرساله إشارات معارضة في أحد قصائده، لما قامت به هيئة الترفيه.

وتعتقل السلطات السعودية عددا من الشعراء الشعبيين منذ ما يزيد على العام، لانتقادهم سياسات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.