“انخزق النفنوف”.. “شاهد” حليمة بولند تثير سخرية واسعة بعد تمزق فستانها الضيق

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند موجة جدل جديدة وتصدرت مؤشر البحث جوجل، بآلاف من عمليات البحث، بعد تداول فيديو لها، انقطع خلاله فستانها قبل صعودها فوق المسرح.

وكانت حليمة بولند تعرضت لموقف محرج جدا، وذلك بعدما انشق فستانها قبل صعودها فوق المسرح لتقديم إحدى الحفلات في دولة الكويت.

واستعرضت حليمة في المقطع المزق في الفستان وأكدت أنها أنهت ترتيب شعرها ومكياجها وما أن حاولت ترتدي فستانها وجدته ممزق، وقالت بنبرة صوتها المعروفة “انخزق النفنوف أعوذ بالله وبعد شوي تبلش الحفلة”، معتبرة الامر بأنه من الحسد والعين.

ولحل الأزمة ونظرا لضيق الوقت قامت حليمة بولند بالاستعانة بأحد الأشخاص لحياكة الفستان وهو ما نجح فيه، حيث أعاده إلى شكله الأساسى وكأنه لم ينشق من الأساس لتخرج حليمة بولند من هذه الأزمة.

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وانتشر هذا الفيديو انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما زادت عمليات البحث عنه على مؤشر البحث جوجل، ما جعل الإعلامية الكويتية حليمة بولند تريند جوجل السعودية اليوم.

يذكر أن الإعلامية الكويتية حليمة بولند سبق أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بسبب ظهورها فى فيديو وهي ترقص مرتدية البرقع، وهو الفيديو الذي تناقله عدد كبير من المتابعين لا بسبب مظهرها وزيها خلال الفيديو فحسب وإنما بسبب رقصها خلال الفيديو على موسيقى إحدى الأغنيات.