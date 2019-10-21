“شاهد” أمام مسجد .. راقصة بملابس مثيرة تندسّ بين المتظاهرين في لبنان وتؤدي وصلة مثيرة!!

اثار حضور راقصة الى ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت الإثنين، وأدائها وصلة رقص بملابس الرقص خاصتها، غضباً واسعاً.
وقال ناشطون إنّ الراقصة التي تُدعى “سماهر” تم الدّفع بها عن سبق إصرار من قبل جهاتٍ في السلطة الحاكمة بالبلاد؛ لتشويه صورة التظاهرات.
وعبّر كثيرون عن سخطهم من قيام الراقصة بتقديم وصلة رقص على مقدمة مركبة وأمام مسجد “محمد الأمين”، معتبرين ذلك إساءة متعمدة.
وذكر آخرون أنّ بعض المتظاهرين هاجموا الراقصة واعتدوا عليها.
وزعمت الراقصة أنها “مسلمة” وتؤمن بالله ولم تنتبه للمسجد في المكان.حسب ادّعائها
بما أن الكل عم يقول أن الراقصة #سماهر أكلت قتلة بالمظاهرة،— ضِيَاء الدِّين (@Diyae_70) October 21, 2019
بتحب تطمنكن بما يلي:#لبنان__ينتفض pic.twitter.com/FccYyZYDvB
وتواصلت الاحتجاجات في مختلف لمحافظات اللبنانية لليوم الخامس على التوالي، فيما عبر متظاهرون بساحات الاعتصام في مختلف أنحاء البلاد، عن رفضهم للخطة الإصلاحية التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري.
وزحف المحتجون إلى الساحات بأعداد كبيرة، عقب كلمة الحريري، على وقع هتافات: “الشعب يريد إسقاط النظام”.