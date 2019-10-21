الراقصة سماهر في تظاهرات لبنان
الراقصة سماهر في تظاهراالراقصة سماهر في تظاهرات لبنانت لبنان
Videoالهدهد

“شاهد” أمام مسجد .. راقصة بملابس مثيرة تندسّ بين المتظاهرين في لبنان وتؤدي وصلة مثيرة!!

كتب وطن
0

اثار حضور راقصة الى ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت الإثنين، وأدائها وصلة بملابس الرقص خاصتها، غضباً واسعاً.

وقال ناشطون إنّ الراقصة التي تُدعى “سماهر” تم الدّفع بها عن سبق إصرار من قبل جهاتٍ في السلطة الحاكمة بالبلاد؛ لتشويه صورة التظاهرات.

وعبّر كثيرون عن سخطهم من قيام الراقصة بتقديم وصلة رقص على مقدمة مركبة وأمام مسجد “محمد الأمين”، معتبرين ذلك إساءة متعمدة.

وذكر آخرون أنّ بعض المتظاهرين هاجموا الراقصة واعتدوا عليها.

السلطة بعتت رقاصة على المظاهرة وطلبت من الاعلام يصورها لينقلوا صورة بشعة للثورة ويلهوا الناس عن مطالبهن وحقوقهن ولما…

Posted by ‎كل شي حلو‎ on Monday, October 21, 2019

وزعمت الراقصة أنها “مسلمة” وتؤمن بالله ولم تنتبه للمسجد في المكان.حسب ادّعائها

وتواصلت الاحتجاجات في مختلف لمحافظات اللبنانية لليوم الخامس على التوالي، فيما عبر متظاهرون بساحات الاعتصام في مختلف أنحاء البلاد، عن رفضهم للخطة الإصلاحية التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري.

 

وزحف المحتجون إلى الساحات بأعداد كبيرة، عقب كلمة الحريري، على وقع هتافات: “الشعب يريد إسقاط النظام”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.