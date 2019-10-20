إنجاز وطني جديد بأيادٍ عُمانية في وقت قياسي.. #مزون_للألبان يقطع الطريق أمام حليب المراعي
في إنجاز عُماني جديد وخطوة نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بدأت شركة مزون للألبان، العلامة الرائدة في قطاع منتجات الألبان، في طرح منتجاتها من الحليب الطازج ليكون متاحة أمام المستهلكين في أرجاء السلطنة.
وتعتزم الشركة إطلاق كافة المنتجات مثل اللبن والروب والأجبان والأيس كريم والعصائر تباعا خلال الفترة المقبلة.
وتفاعلا مع الحدث الكبير في السلطنة دشن عُمانيون وسم حمل عنوان “#مزون_للألبان” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.
ودعا العديد من النشطاء إلى المواطنين إلى الاعتماد الكامل على المنتج الجديد فيما يخص الألبان لتشجيع الصناعة المحلية والمنتج الوطني.
وأقيمت فعالية الإطلاق الرسمي للمنتجات بحضور الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية واعضاء مجلس إدارة شركة مزون للألبان، والعاملين في الشركة، وذلك في مكتب الشركة بمنطقة الرسيل الصناعية، كما شارك مجموعة من الأطفال في إطلاق المنتجات بمعية معالي الوزير والمسؤولين.
ويأتي إطلاق مزون لباكورة منتجاتها خلال وقت قياسي بعد مرور 24 شهرا من وضع حجر الأساس للمشروع في 17 اکتوبر،2017م حيث تم خلالها إنجاز المزرعة بطاقة استيعابية تقدر ب 25 الف رأس من الأبقار، وإنشاء المصنع الذي يعد واحدا من أضخم مصانع منتجات الألبان في الشرق الأوسط وأكثرها تطورا بطاقة انتاجية تصل إلى مليون لتر يوميا من مختلف المنتجات، بما يتماشى مع استراتيجية السلطنة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية بشكل عام ومنتجات الألبان بشكل خاص، ومع هذا الإطلاق، سيتاح لسكان السلطنة الاستمتاع بمنتجات مائية عالية الجودة بعد ساعات فقط من إنتاجها في المزرعة.