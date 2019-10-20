إنجاز وطني جديد بأيادٍ عُمانية في وقت قياسي.. #مزون_للألبان يقطع الطريق أمام حليب المراعي

في إنجاز عُماني جديد وخطوة نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بدأت شركة مزون للألبان، العلامة الرائدة في قطاع منتجات الألبان، في طرح منتجاتها من الحليب الطازج ليكون متاحة أمام المستهلكين في أرجاء السلطنة.

#مزون_للألبان تطرح منتجاتها في السوق المحلي



ومغردو السلطنة يتفاعلون مع الحدث ..

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عبر هاش تاق

#مزون_للالبان pic.twitter.com/DDW81nwSCl — هاش تاق عُمان (@hashtag_oman) October 20, 2019

وتعتزم الشركة إطلاق كافة المنتجات مثل اللبن والروب والأجبان والأيس كريم والعصائر تباعا خلال الفترة المقبلة.

بدء الانطلاق للاسواق ، لحضة فارقة ، انتظرناها معكم بلهفة #مزون_للألبان توزع منتجاتها الان pic.twitter.com/GWdhSboVJK — Saleh Alshanfari (@oman4me) October 20, 2019

#مزون_للألبان سيصل انتاجها الى مليون لتر في اليوم في المراحل المتقدمة من عمر المشروع @MazoonDairy pic.twitter.com/kXUCQOlmG3 — Saleh Alshanfari (@oman4me) October 20, 2019

وتفاعلا مع الحدث الكبير في السلطنة دشن عُمانيون وسم حمل عنوان “#مزون_للألبان” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

خطوة نحو تعزيز الأمن الغذائي ورفع قدرة الاكتفاء الذاتي للسلطنة #مزون_للألبان تبدأ في طرح منتجاتها في الأسواق المحلية https://t.co/6teuMlFtRo — شبكة عمان المحلية (@OMN_4) October 20, 2019

نعم ثم نعم لـ #المنتج_العماني_اختيارنا_الأول ، والتي تعتبر من اكبر مشاريع السلطنة في المجال الغذائي.#مزون_للألبان pic.twitter.com/pb7tUOjCaS — حاتم الوهيبي (@Hatemmohd13) October 20, 2019

ودعا العديد من النشطاء إلى المواطنين إلى الاعتماد الكامل على المنتج الجديد فيما يخص الألبان لتشجيع الصناعة المحلية والمنتج الوطني.

كل التوفيق لهم ولازم نكون جميعاً كمواطنين الداعم الاول للمنتج العُماني #مزون_للالبان pic.twitter.com/wfCiQQCCYa — ABDULSALAM (@tgr_al) October 20, 2019

وأقيمت فعالية الإطلاق الرسمي للمنتجات بحضور الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية واعضاء مجلس إدارة شركة مزون للألبان، والعاملين في الشركة، وذلك في مكتب الشركة بمنطقة الرسيل الصناعية، كما شارك مجموعة من الأطفال في إطلاق المنتجات بمعية معالي الوزير والمسؤولين.

ويأتي إطلاق مزون لباكورة منتجاتها خلال وقت قياسي بعد مرور 24 شهرا من وضع حجر الأساس للمشروع في 17 اکتوبر،2017م حيث تم خلالها إنجاز المزرعة بطاقة استيعابية تقدر ب 25 الف رأس من الأبقار، وإنشاء المصنع الذي يعد واحدا من أضخم مصانع منتجات الألبان في الشرق الأوسط وأكثرها تطورا بطاقة انتاجية تصل إلى مليون لتر يوميا من مختلف المنتجات، بما يتماشى مع استراتيجية السلطنة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية بشكل عام ومنتجات الألبان بشكل خاص، ومع هذا الإطلاق، سيتاح لسكان السلطنة الاستمتاع بمنتجات مائية عالية الجودة بعد ساعات فقط من إنتاجها في المزرعة.