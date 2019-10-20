في رسالة للشيطان الأكبر بأبوظبي.. “شاهد” لبنانيون يحطمون تمثال الشيخ زايد أمام السفارة الإماراتية بلبنان

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أظهر تمثالا محطما بالكلية، قالوا إنه تمثال الشيخ زايد آل نهيان الموضوع أمام السفارة الإماراتية بلبنان.

متداولوا المقطع أكدوا أن المتظاهرين قاموا بتحطيم تمثال الشيخ زايد، تعبيرا عن رفضهم للتدخل الإماراتي في شؤون بلادهم وتنديدا بمخططات محمد بن زايد الخبيثة في المنطقة.

وعلق أحد النشطاء مهاجما حكام الإمارات بقوله:”جابوا لأنفسهم الكلام تدخلهم في شؤن الغير ما من وراه إلا أحتقار الشعوب لهم”

لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم

جابوا لأنفسهم الكلام تدخلهم في شؤن الغير ما من وراه إلا أحتقار الشعوب لهم — Ahmed Alabri (@AhmedAl56128114) October 20, 2019

وكتب آخر مهاجما ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد تحديدا:”هذي نهاية الدكتاتوريه أصبح الشعب الإماراتي مكروه في كل الدول بسبب سياسة حكامهم وخصوصا #مبز”

هذي نهاية الدكتاتوريه أصبح الشعب الإماراتي مكروه في كل الدول بسبب سياسة حكامهم وخصوصا #مبز — الغانم (@4965b0eccbdc42b) October 20, 2019

ويرى المحللون أن تنفيذ أي مشاريع استثمارية في لبنان بمشاركة الاماراتيين لا يمكن ان ينطلق مجانا ودون مقابل.

معتبرين أن مواقف حكام الامارات تظهر ان اي دعم اماراتي للبنان سيستخدم كأداة ضغط سياسي لتمرير اجندة ابوظبي الاقليمية.