تمثال الشيخ زايد
تمثال الشيخ زايد
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في رسالة للشيطان الأكبر بأبوظبي.. “شاهد” لبنانيون يحطمون تمثال الشيخ زايد أمام السفارة الإماراتية بلبنان

كتب خاص "وطن"
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تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أظهر تمثالا محطما بالكلية، قالوا إنه آل نهيان الموضوع أمام السفارة الإماراتية بلبنان.

متداولوا المقطع أكدوا أن المتظاهرين قاموا بتحطيم تمثال الشيخ زايد، تعبيرا عن رفضهم للتدخل الإماراتي في شؤون بلادهم وتنديدا بمخططات محمد بن زايد الخبيثة في المنطقة.

وعلق أحد النشطاء مهاجما حكام الإمارات بقوله:”جابوا لأنفسهم الكلام تدخلهم في شؤن الغير ما من وراه إلا أحتقار الشعوب لهم”

وكتب آخر مهاجما ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد تحديدا:”هذي نهاية الدكتاتوريه أصبح الشعب الإماراتي مكروه في كل الدول بسبب سياسة حكامهم وخصوصا #مبز”

 ويرى المحللون أن تنفيذ أي مشاريع استثمارية في بمشاركة الاماراتيين لا يمكن ان ينطلق مجانا ودون مقابل.

معتبرين أن مواقف حكام تظهر ان اي دعم اماراتي للبنان سيستخدم كأداة ضغط سياسي لتمرير اجندة ابوظبي الاقليمية.

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