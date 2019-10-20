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حياتنا

الموت يفجع الفنان المصري الشهير عادل إمام

كتب وطن
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تغيّب الفنان المصري الشهير عن التكريم في “موسم ” ما اثار جدلاً حول السبب وراء ذلك.

ونُقل عن مصادر مقربة من العائلة، أن سبب غياب الفنان عادل إمام عن تكريمه في ، بسبب وفاة والد زوجة نجله المخرج رامي إمام.

ونقلت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، عن هشام تحسين، منتج مسلسل “فلانتينو”، قوله: أن وفاة والد زوجة رامي إمام، تسببت في تأجيل تصوير العمل، نظرا لحالة الحزن التي سيطرت على الفنان عادل إمام ونجله، وهو ما جعله أيضا يغيب عن تكريمه في “”، الأحد المنصرم.

ووفق المنتج تحسين، من المنتظر استكمال تصوير مسلسل فلانتينو خلال الفترة القادمة، على أن يعرض في شهر رمضان المقبل 2020 عبر العديد من القنوات العربية التي جرى الاتفاق معها.

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