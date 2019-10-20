بينما الثورة حلال لشعوب الأرض حرام على الإماراتيين.. “شاهد” رجل الخمور ينصح اللبنانيين بالاستمرار في انتفاضتهم

علق الملياردير ورجل الأعمال الاماراتي المقرب من النظام خلف الحبتور على الأحداث في لبنان وتصريحات أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله.

وقال الحبتور الذي يدعم الثورات في كل الأرض إلا الثورة على عيال زايد ونظامهم القمعي، في فيديو له بثه على صفحته الرسمية بتويتر:”سمعت كلام حسن نصرالله عن الانتفاضة الشعبية واستهزائه بالشعب الثائر على الفقر والفساد، ومحاولة إنقاذ حكومته التي تسببت بكل الخراب بحجة انه لن يكون بالإمكان تشكيل حكومة جديدة”.

أتوجه إلى #الجيش_اللبناني @LebarmyOfficial متمنياً أن يكون على أتم استعداد وجريئاً في حمايته لأخوانه وأخواته اللبنانيين من أي هجوم سيتعرضون له من عناصر #حزب_الله و #حركة_أمل. تهديد #نصرالله واضحاً في خطابه البارحة ونرى تعدي حزبيين تابعين لبري على المتظاهرين.#لبنان_يتنفض #لبنان pic.twitter.com/86KPVNGmiq — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) October 20, 2019

وتابع:”هدفه هو حماية حكومته وسلطته غير عابئ بمعاناة شعب لبنان العزيز”.

وأضاف:”خطاب نصرالله مليء بالكذب والمحاولات الضعيفة، محاولة منه لإنقاذ حكومته وحماية سيطرته على لبنان وقراره، أرجو من اللبنانيين عدم الإنصات لكلامهم، والاستمرار بانتفاضتهم ضد الظلم وتحرير لبنان واستعادة القرار والكرامة”.

واستنكر لبنانيون تدخل رجل الأعمال الإماراتي بشؤونهم الداخلية، بينما بلاده تعاني القمع من قبل عيال زايد وسياسة البطش بالمعارضين التي ينتهجها محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وطالبوه بانتقاد الوضع في بلاده قبل التدخل بشؤون لبنان.

هل تجرأون في بلادكم ان تتظاهروا كما نفعل نحن؟ دع النصيحة لشعوبكم المقهورة من ظلم حكامكم . — Photo NOUR (@HusseinBazzouni) October 20, 2019

خلف، والله اللي اختشوا ماتوا، الشعب عم يطالب يخلص من اللي فقروه واتحد بجميع اطيافه وانت جاي تخبرنا أمل وخرب الله. على كل حال امثالك ما حيكون مرحب فيهم من بعد الخلاص من كل الفاسدين ورعاتهم. — Mick Bahsoon (@MickBahsoon) October 20, 2019

وتفجرت موجة احتجاجات في لبنان، الخميس، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل “واتساب”.

وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري.

وبدا أن قرار فرض الضرائب، رغم التراجع عنه، مثل القشة التي قصمت ظهر البعير، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادي في لبنان.

وبعدما كانت الاحتجاجات تطالب في بدايتها بوقف الضريبة الجديدة، أصبحت تطالب الآن بإسقاط الحكم بمن فيه الرئيس والحكومة.