رجل أعمال عُماني يطالب بمنع تصدير الحشائش خارج السلطنة بعد الإقبال منقطع النظير على منتجات “مزون للألبان”.. لماذا؟

كشف رجل الأعمال والأكاديمي العُماني السابق بجامعة السلطان قابوس الدكتور محمد الوردي، عن إقبال منقطع النظير من قبل العُمانيين على منتجات شركة “مزون” الوطنية للألبان والتي طرحت أولى منتجاتها في الأسواق العُمانية اليوم، الأحد.

وقال “الوردي” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) إنه مع بداية إنتاج مزون للألبان، يجب منع تصدير الحشائش لخارج السلطنة، لكي يتم بيعها لشركة مزون بأسعار السوق.

مع بداية إنتاج مزون للألبان، يجب منع تصدير الحشائش لخارج السلطنة، لكي يتم بيعها لشركة مزون بأسعار السوق. مما سيزيد من القيمة المضافة لإستهلاك المياه بالسلطنة ويقلل من الهدر المائي



فزراعة الحشائش تستهلك الكثير من المياه الجوفية الإستراتيجية في بيئة تتسم بقلة الأمطار#مزون_للألبان — د. محمد الوردي (@alwardit) October 20, 2019

وأوضح أن ذلك سيزيد من القيمة المضافة لاستهلاك المياه بالسلطنة ويقلل من الهدر المائي، مضيفا أن زراعة الحشائش تستهلك الكثير من المياه الجوفية الاستراتيجية في بيئة تتسم بقلة الأمطار.

هذا وكشف رجل الأعمال العُماني في تغريدة أخرى عن إقبال منقطع النظير على المنتجات الوطنية لـ مزون بالرغم من المنافسة الحادة من المنتجات الأكثر شهرة.

إقبال منقطع النظير على منتجنا الوطني مزون.

بالرغم من المنافسة الحادة من المنتجات الأكثر شهرة



هكذا تبنى الاوطان

منتجنا الوطني خيارنا الأول



مصدر للدخل ولتوظيف الشباب العماني ومدعاة للأمن الغذائي pic.twitter.com/LtP6wfcHiR — د. محمد الوردي (@alwardit) October 20, 2019

وتابع:”هكذا تبنى الاوطان منتجنا الوطني خيارنا الأول، مصدر للدخل ولتوظيف الشباب العماني ومدعاة للأمن الغذائي”

وفي إنجاز عُماني جديد وخطوة نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الإكتفاء الذاتي، بدأت شركة مزون للألبان، العلامة الرائدة في قطاع منتجات الألبان، في طرح منتجاتها من الحليب الطازج ليكون متاحة أمام المستهلكين في أرجاء السلطنة.

وتعتزم الشركة إطلاق كافة المنتجات مثل اللبن والروب والأجبان والأيس كريم والعصائر تباعا خلال الفترة المقبلة.

وتفاعلا مع الحدث الكبير في السلطنة دشن عُمانيون وسم حمل عنوان “#مزون_للألبان” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

وأقيمت فعالية الإطلاق الرسمي للمنتجات بحضور الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية واعضاء مجلس إدارة شركة مزون للألبان، والعاملين في الشركة، وذلك في مكتب الشركة بمنطقة الرسيل الصناعية، كما شارك مجموعة من الأطفال في إطلاق المنتجات بمعية معالي الوزير والمسؤولين.

ويأتي إطلاق مزون لباكورة منتجاتها خلال وقت قياسي بعد مرور 24 شهرا من وضع حجر الأساس للمشروع في 17 اکتوبر،2017م حيث تم خلالها إنجاز المزرعة بطاقة استيعابية تقدر ب 25 الف رأس من الأبقار، وإنشاء المصنع الذي يعد واحدا من أضخم مصانع منتجات الألبان في الشرق الأوسط وأكثرها تطورا بطاقة انتاجية تصل إلى مليون لتر يوميا من مختلف المنتجات.