“بالروح بالدم نفديك أردوغان”.. “شاهد” فيديو من لبنان سيجلط “السيسي وابن سلمان وابن زايد” حرفيا

انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل مقطعا مصورا لمتظاهرين في لبنان يهتفون بحياة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، فيما يمثل صفعة قوية لأنظمة العرب القمعية في السعودية والإمارات ومصر بحسب ناشطين.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع المتظاهرين بمدينة طرابلس في لبنان وهم يهتفون بحياة الرئيس التركي: “بالروح بالدم نفديك أردوغان “

بالروح بالدم نفديك أردوغان 👏🏻



من مدينة طرابلس عاصمة لبنان الثانية 🇱🇧 تنتفض ضد النظام الفاسد و الظالم، و تهتف باسم الرئيس اردوغان على امل ان يحكمهم شخص مثله.



كل الحب و الاحترام لاخواننا اللبنانيين الثائرين.. تحية تركية عثمانية 🇹🇷🙏🏻#لبنان_يثور pic.twitter.com/yEROsnQqCz — Mahmut PEKŞEN (@PeksenMahmut267) October 19, 2019

ولاقى الفيديو إشادة كبيرة من قبل العديد من النشطاء، الذين رأوا أن الهتاف دعما لأردوغان وقبلها الهتافات ضد السيسي ونظامه القمعي في مصر فضلا عن رفض التدخلات السعودية والإماراتية يعد مؤشرا ممتازا على ارتفاع مستوى وعي الشعوب العربية ومعرفة حقيقة الصراع.

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ويشهد لبنان منذ مساء الخميس تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

وكان الحريري قد أعلن في كلمة توجه بها إلى جماهير لبنان مساء أمس الجمعة، أنه سيمهل نفسه 72 ساعة للحصول على جواب حاسم من شركائه في الحكم لتقديم جواب للمواطنين والمجتمع الدولي، وإلا فسيكون له كلام آخر.

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