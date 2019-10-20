الترفيه على أصوله في موسم الرياض تحت رعاية تركي آل الشيخ.. “شاهد” الفيديو الذي غضب السعوديين!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقاطع جديدة مثيرة من فاعليات موسم الرياض، تسببت في موجة غضب واسعة بين السعوديين بسبب مشاهد التعري والرقص والغناء في البلاد المحافظة طيلة العقود الماضية.

أحد هذه المقاطع لفاعلية رقص بالرياض ظهر فيها عارضة أجنبية تؤدي عرضا مثيرا بملابس فاضحة، وفي مشهد غير مألوف على المجتمع السعودي الذي يشهد تغييرات هائلة في تركيبته المجتمعية يتبناها ابن سلمان.

في الوقت الذي يطالب فيه آلاف العاطلين من الشباب حلا لبطالتهم، هيئة الترفيه تقيم حفلاتها الشاذة البعيدة عن واقع المواطن وبالتقسيط المريح!!!#تجمع_العاطلين_السعوديين٨



الرياض 👇 pic.twitter.com/uUyZ5ygWqE — حقوق الضعوف (@hukusfof) October 20, 2019

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.