تطور خطير في لبنان والجيش يدخل على الخط ويصدر بيانا قد يقلب الأوضاع .. هذا ما جاء فيه

دخل الجيش اللبناني على خط الأزمة التي يشهدها لبنان في تطور خطير للمشهد، حيث أكد الجيش اللبناني تضامنه مع مطالب المحتجين داعيا إياهم للتعبير بشكل سلمي وعدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وقالت قيادة الجيش في بيان، اليوم السبت “تدعو قيادة الجيش جميع المواطنين المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم إلى التعبير بشكل سلمي، وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة”.

وأضاف البيان “تؤكد قيادة الجيش على تضامنها الكامل مع مطالبهم المحقة، تدعوهم للتجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين”.

وتتواصل التظاهرات وقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة، في معظم المناطق اللبنانية، منذ مساء أول من أمس؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

ويشهد لبنان منذ الخميس، تظاهرات شارك بها آلاف اللبنانيين في عدة نقاط من بيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطول قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

وفي اليوم نفسه، أعلنت الحكومة التراجع عن قرار فرض ضرائب على خدمة “واتس آب”، إلا أن مطالب المتظاهرين تصاعدت الجمعة، وطالبوا بإسقاط الحكومة.