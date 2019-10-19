“شاهد” إقبال نسائي كبير على منتجات المغنية الإباحية نيكي ميناج في السعودية.. فيديو حصري من الداخل

أثار فيديو نشرته مغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج على حسابها بانستجرام، موجة جدل واسعة بين النشطاء في المملكة العربية السعودية.

“ميناج” شاركت عبر حسابها على موقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي، مقطع مصور من داخل أحد فروع علامتها التجارية الخاصة بالملابس، داخل المملكة، وإقبال العديد من الجمهور على شراء منتجاته.

وكتبت نيكي ميناج مع المقطع المصور: “السعودية، أحبك كثيرا”.

وجاءت مغازلة نيكي ميناج للشعب السعودي، بعدما ألغت حفلها الغنائي الأول هناك، الذي كان من المقرر أن تقيمه ضمن مهرجان جدة العالمي، يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وبررت مغنية الراب الأمريكية، انسحابها من حفلها المقرر في السعودية، بدعوى دعمها لحقوق المرأة والمثليين.

وقالت ميناج في بيان: “بعد تفكير متأن قررت عدم المضي قدما في حفلتي المقرر إقامتها بمهرجان جدة العالمي… على الرغم من أنني لم أكن أريد أكثر من أن أقدم عرضي أمام الجمهور في السعودية”؛ بحسب وكالة “رويترز”.

وتابعت ميناج: “لكن بعد زيادة إلمامي بالأمور، أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق النساء ومجتمع المثليين وحرية التعبير”.

وصدمت نيكي ميناج، جمهورها، في شهر سبتمبر/أيلول، بإعلان اعتزالها الفن، وذلك “من أجل تأسيس عائلة”.

وقالت ميناج في بيان لها عبر حسابها على موقع “تويتر”: “لقد قررت الاعتزال وتأسيس عائلة” ثم وجهت رسالة إلى مجموعة من الناس: “أعلم أنكم الآن سعداء بهذا الإعلان”.

ونيكي ميناج من أبرز مطربات الراب في العالم، وبدأت مشوارها في مطلع الألفية الثالثة، بطرحها لبعض الألبومات التي اشتركت فيها مع مطربين مثل دريك وليل واين.