ترفيه تركي آل الشيخ وصل داخل المساجد.. “شاهد” الفيديو الذي فجر غضب السعوديين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بمقطع فيديو قيل إنه لألعاب ترفيهية تخص الأطفال تم وضعها في مسجد شمال الرياض.

ووفقا للفيديو المتداول يظهر عدد من المصلين وفي الخلف يوجد عدد من الأطفال يمارسون اللعب.

شاهد | فعاليات الترفيه في #الرياض تصل إلى المساجد ،

و ناشطون يعبرون عن استيائهم من هذه الخطوة ويصفونها بالعبثية ويرون فيها عدم احترام لبيوت الله ومكانتها #موسم_الرياض pic.twitter.com/luZAMwHyti — الخليج بوست (@alkhalejpost) October 19, 2019

وأثار المقطع تساؤلات المغردين عن مدى صحته وخاصة انه لا يظهر فيه أية أدلة عن المكان الذي تم تصويره فيه وكذلك عن كيفية دخول هذه الألعاب الى أماكن العبادة وحكم استخدام مثل هذه الألعاب داخل المساجد.

فيما توقع بعض المغردين أن يكون المقطع غير صحيح ومفبرك بينما رجح البعض الأخر إنه خارج المملكة وفي انتظار رد رسمي من الشؤون الإسلامية.