فعاليات الترفيه في الرياض تصل إلى المساجد
فعاليات الترفيه في الرياض تصل إلى المساجد
Videoالهدهد

ترفيه تركي آل الشيخ وصل داخل المساجد.. “شاهد” الفيديو الذي فجر غضب السعوديين

كتب وطن
0

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في ، بمقطع فيديو قيل إنه لألعاب ترفيهية تخص الأطفال تم وضعها في مسجد شمال .

ووفقا للفيديو المتداول يظهر عدد من المصلين وفي الخلف يوجد عدد من الأطفال يمارسون اللعب.

وأثار المقطع تساؤلات المغردين عن مدى صحته وخاصة انه لا يظهر فيه أية أدلة عن المكان الذي تم تصويره فيه وكذلك عن كيفية دخول هذه الألعاب الى أماكن العبادة وحكم استخدام مثل هذه الألعاب داخل المساجد.

فيما توقع بعض المغردين أن يكون المقطع غير صحيح ومفبرك بينما رجح البعض الأخر إنه خارج المملكة وفي انتظار رد رسمي من الشؤون الإسلامية.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” فيديو مثير لفتاة يحدث ضجة واسعة في الشارع السعودي ويضع شركة…

الهدهد

بعد السماح بالعلاقات غير الشرعية في الفنادق.. ابن سلمان يسمح هذه المرة لفريق أجنبي…

تقارير

صحيفة أمريكية تفجر مفاجأة: ابن سلمان تسبب بكارثة أرامكو بعد توجيه صواريخ الباتريوت…

الهدهد

“شاهد” السعودية مشاعل الجلعود “عدوة العباءة” تشعل مواقع…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.