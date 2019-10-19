ترفيه تركي آل الشيخ وصل داخل المساجد.. “شاهد” الفيديو الذي فجر غضب السعوديين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بمقطع فيديو قيل إنه لألعاب ترفيهية تخص الأطفال تم وضعها في مسجد شمال الرياض.
ووفقا للفيديو المتداول يظهر عدد من المصلين وفي الخلف يوجد عدد من الأطفال يمارسون اللعب.
وأثار المقطع تساؤلات المغردين عن مدى صحته وخاصة انه لا يظهر فيه أية أدلة عن المكان الذي تم تصويره فيه وكذلك عن كيفية دخول هذه الألعاب الى أماكن العبادة وحكم استخدام مثل هذه الألعاب داخل المساجد.
فيما توقع بعض المغردين أن يكون المقطع غير صحيح ومفبرك بينما رجح البعض الأخر إنه خارج المملكة وفي انتظار رد رسمي من الشؤون الإسلامية.