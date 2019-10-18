“شاهد” من قلب التظاهرات.. ماذا قالت هذه الفتاة اللبنانية عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد؟

تداول ناشطون بمواقع التواصل فيديو لمتظاهِرة لبنانية عبّرت فيه عن أمنيتها بقدوم امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الى لبنان لحلّ أزمته الحالية.

وتظهر الفتاة في الفيديو وهي توثّق من خلفها التظاهرات التي تتواصل في لبنان لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على الاوضاع المعيشية وفرض الضرائب والغلاء و الفساد.

وقالت المُتظاهرة اللبنانية إنّ زيارة واحدة من الشيخ صباح الأحمد ستغير الأوضاع اللبنانية.

وأضافت: “الشيخ صباح زلمة بس احنا ما عنّا رجال”.

ويشهد لبنان منذ مساء الخميس تظاهرات غاضبة تطالب بإسقاط الحكومة، عقب إعلانها تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

وشهد الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري في بيروت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وطلب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الجمعة، من المتظاهرين في العاصمة بيروت، “مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي”.

وقال الحريري، في كلمة متلفزة تعليقا على التظاهرات الممتدة في كل البلاد اعتراضا على الأوضاع الاقتصادية، “مهما كان الحلّ لم يعد لدينا وقت وأنا شخصيا أعطي نفسي وقتا قصيرا فإما أن يعطي شركاؤنا في الوطن جوابا صريحا حول الحلّ أو يكون لي كلام آخر”.

وأشار الحريري، إلى أن “البلد يمرّ بظرف عصيب لا سابقة له، وأنا أحاول منذ 3 سنوات أن أقدم حلولا لمعالجة الأزمة الاقتصادية”.