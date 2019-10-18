اعلامية يمنية مؤيدة للإمارات تتهم سلطنة عمان وقطر بدعم الحوثيين
اعلامية يمنية مؤيدة للإمارات تتهم سلطنة عمان وقطر بدعم الحوثيين
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اضحك مع اعلامية يمنية مؤيدة للإمارات تقرأ اتهامات لعُمان وقطر من رسالة “واتس آب” وصلتها من أبوظبي!

كتب وطن
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انضمت إعلامية يمنية مؤيدة للإمارات إلى جوقة المطبّلين للتحالف “السعودي – الإماراتي” في ، ورددت تلك الأسطوانة المشروخة التي سئم من ترديدها من هُم على شاكلتها بتمويل وسلطنة عمان لجماعة الحوثي.

وادّعت الاعلامية اليمنية “رندة محمد” أنّ قطر وإيران وتركيا يدعمون الحوثي لاستنزاف والإمارات في اليمن.

ومما يثير السخرية أنّ الاعلامية اليمنية كانت تقرأ الاتهامات الكاذبة مباشرةً من نصّ يبدو أنّه وصلها من أحد مشغّلي الإعلاميين المأجورين للإمارات عبر “واتس آب”.

وزعمت أنّ قطر دعمت الحوثيين بستة عشر مليون دولار استلمها ممثلهم في ، مدعيّة أن سفير قطر الجديد في جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني ينسق لإيصال مئة مليون دولار آخرى للأشهر الثلاثة القادمة .حسب مزاعمهما

ولا تتوقف الالة الاعلامية “الإماراتية-السعودية- عبر صحفها وآخرى مأجورة لهما، ومن خلال الذباب الإلكتروني، وكُتّاب مأجورون من توجيه الإتهامات لسلطنة عمان وقطر بدعم الحوثيين في اليمن.

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