“الوطنَ لا يحلق من دون المرأة”.. كلمات خالدة للسلطان قابوس تتصدر تويتر في يوم المرأة العُمانية
تصدر وسم “#يوم_المرأة_العمانية” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عُمان، احتفاء بيوم المرأة في عمان والذي يوافق يوم 17 أكتوبر من كل عام.
ويأتي يوم 17 أكتوبر من كل عام ليتوج المرأة في سلطنة عُمان باعتبارها الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لدفع عجلة التقدم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية.
وحازت سلطنة عمان عام 2018 المرتبة الأولى في تمكين المرأة من حقوقها، وفقا لتقرير سنوي عن مؤسسة المرأة العربية.
ويهدف الاحتفال في نسخته العاشرة هذا العام إلى الاطلاع على إنجازات المرأة العُمانية، وتكريمها على مساهمتها الفاعلة لبناء الوطن وتحقيق مستوى متقدم، وتكون رافدا قويا يسهم في بناء جيل واعٍ يطمح إلى تحقيق الركائز الأساسية للوطن.
وأدّت المرأة العُمانية دورها في تلبية وتحقيق ما دعا إليه السلطان قابوس في خطاباته التي أكدت على دورها ومكانتها، وقال “لقد أولينا منذ بداية هذا العهد اهتمامنا الكامل لمشاركة المرأة في مسيرة النهضة، فوفرنا لها فرص التعليم والتدريب والتوظيف، ودعمنا دورها ومكانتها في المجتمع، وأكدنا على ضرورة إسهامها في شتى مجالات التنمية، ويسرنا ذلك من خلال النظم والقوانين التي تضمن حقوقها وتبين واجباتها”.
وتصدرت كلمات السلطان قابوس الخالدة عن المرأة العُمانية مواقع التواصل في السلطنة في إشادة بدور المرأة في المجتمع ومشاركتها في نهضة السلطنة على شتى المستويات وفي جميع المجالات.