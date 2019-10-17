“الوطنَ لا يحلق من دون المرأة”.. كلمات خالدة للسلطان قابوس تتصدر تويتر في يوم المرأة العُمانية

تصدر وسم “#يوم_المرأة_العمانية” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عُمان، احتفاء بيوم المرأة في عمان والذي يوافق يوم 17 أكتوبر من كل عام.

ويأتي يوم 17 أكتوبر من كل عام ليتوج المرأة في سلطنة عُمان باعتبارها الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لدفع عجلة التقدم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والسياسية.

يقولوا اللي تعرف تنقي سح وتسوي رخال، هي فقط من تستحق أن تحتفل ب #يوم_المراه_العمانيه



صدقهم !!😀 pic.twitter.com/gvqTZ1NxEA — عبدالله الهاشمي (@_hashmy) October 17, 2019

وحازت سلطنة عمان عام 2018 المرتبة الأولى في تمكين المرأة من حقوقها، وفقا لتقرير سنوي عن مؤسسة المرأة العربية.

رسائل الامتنان والمحبة نرسلها لكل إمرأة على هذه الأرض من أقصى جغرافيتها إلى أقصاها على البذل الدؤوب لتمهيد الدروب

مهما بدت أدوارهن صغيرة

عظيمات بعظمة عمان 🇴🇲

كل عام والمرأة العمانية في عز ورفعة

.#يوم_المرأة_العمانية pic.twitter.com/VPsm5GfzfN — 🇴🇲بثينة البلوشي (@ButhainaBulushi) October 17, 2019

ويهدف الاحتفال في نسخته العاشرة هذا العام إلى الاطلاع على إنجازات المرأة العُمانية، وتكريمها على مساهمتها الفاعلة لبناء الوطن وتحقيق مستوى متقدم، وتكون رافدا قويا يسهم في بناء جيل واعٍ يطمح إلى تحقيق الركائز الأساسية للوطن.

لزميلاتي المتألقات والمثابرات والرائعات ولكل امرأة تساهم بإخلاص لرفعة عمان وعائلتها وشخصها، أقول دُمتِ عظيمة وكريمة وعيدك أفراح 🌹🌹🌹#يوم_المراه_العمانيه pic.twitter.com/1sJ83jJpYh — ʙᴀᴅʀɪᴀ ᴀʟ sʜɪʜɪ (@Badria_AlShihi) October 17, 2019

إذا أردت أن تعرف رقي أمة فأنظر إلى نسائها..

المرأة العُمانية كانت ولا زالت واجهةً مشرقةً..❤️🇴🇲#يوم_المرأة_العمانية #هذي_بنت_عمان pic.twitter.com/IxgwH5oHwk — ﮼نبراس ﮼وطن 🇴🇲 (@Nibras_watan) October 17, 2019

وأدّت المرأة العُمانية دورها في تلبية وتحقيق ما دعا إليه السلطان قابوس في خطاباته التي أكدت على دورها ومكانتها، وقال “لقد أولينا منذ بداية هذا العهد اهتمامنا الكامل لمشاركة المرأة في مسيرة النهضة، فوفرنا لها فرص التعليم والتدريب والتوظيف، ودعمنا دورها ومكانتها في المجتمع، وأكدنا على ضرورة إسهامها في شتى مجالات التنمية، ويسرنا ذلك من خلال النظم والقوانين التي تضمن حقوقها وتبين واجباتها”.

https://twitter.com/11_80S/status/1184529123663925249

وتصدرت كلمات السلطان قابوس الخالدة عن المرأة العُمانية مواقع التواصل في السلطنة في إشادة بدور المرأة في المجتمع ومشاركتها في نهضة السلطنة على شتى المستويات وفي جميع المجالات.

من أقوال السلطان قابوس حفظه الله :

(إنَّ الوطنَ لا يحلق من دون المرأه) #يوم_المراه_العمانيه pic.twitter.com/H0jihr346d — بـائعـہ الـورد| 🇴🇲 (@XX_792) October 16, 2019