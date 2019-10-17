قائد الحافلة “سوري” الجنسية.. تفاصيل جديدة ومفزعة عن حادث “العمرة” بالمدينة المنورة وأعداد القتلى ارتفعت

أعلنت وكالة الانباء السعودية “واس”، ارتفاع عدد قتلى حادث “العمرة” بالمدينة المنورة الذي وقع مساء أمس الاربعاء، كاشفة تفاصيل جديدة عن الحادث المفزع الذي أعاد للأذهان حوادث السنوات الماضية التي وقعت في المملكة العربية السعودية.

وذكرت “واس” أنه عدد قتلى حادث “العمرة” بالمدينة المنورة ارتفع إلى 35 معتمرا، وإصابة 4 آخرين، وذلك إثر حادث اصطدام حافلة بمعدة ثقيلة.

احتراق حافلة معتمرين على طريق الهجرة بين مكة والمدينة المنورة ووسائل الاعلام السعودية تقول انها تقل معتمرين من جنسيات مختلفة لم تتضح حتى الان pic.twitter.com/FG6Ria8WjC — الصحفي نضال سلامه (@nidal_news) October 16, 2019

وقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه عند الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء، باشرت الجهات الامنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي، حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل (39) تسعة وثلاثين شخصاً من المقيمين بالمملكة، من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول).

وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة حيث نتج عن ذلك وفاة (35) وإصابة (4) من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

حادث سير مروع بين حافلة معتمرين ومركبة على طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة نتج عنه وفاة 30 معتمرا واصابة آخرين.



لا حول ولا قوة الا بالله

ان لله وان اليه راجعون #السعودية



pic.twitter.com/D65LXrv3Xj — Algerienne213 🇩🇿🌟🌟 (@AwaTefDz23) October 16, 2019

وقد نشرت وسائل إعلام سعودية تقريرا عن الحادث الواقع على الكيلو 170 في طريق الهجرة، والذي وقع بين مركبة وحافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة.

وأشار موقع “سبق” السعودي إلى أن النيران اشتعلت في حافلة المعتمرين، وأسفر الحادث عن وفاة وإصابة العشرات من المعتمرين.

وقالت المصادر الأمنية السعودية إنه تم نقل المصابين والقتلى عن طريق الهلال الأحمر والصحة إلى مستشفى الحمنة ووادي الفرع.

ووصلت فرق المرور ودوريات الأمن إلى موقع الحادث، لمعرفة ملابسات تلك الحادثة والرجوع إلى سببها والمتورط فيها.

وفي الوقت ذاته علمت صحيفة “عاجل” السعودية أن قائد الحافلة سوري الجنسية، بينما ينتمي معظم ضحايا الحادث إلى الجنسية الباكستانية.