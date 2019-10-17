الحافلة السعودية
الحافلة السعودية
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قائد الحافلة “سوري” الجنسية.. تفاصيل جديدة ومفزعة عن حادث “العمرة” بالمدينة المنورة وأعداد القتلى ارتفعت

كتب وطن
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أعلنت وكالة الانباء “واس”، ارتفاع عدد قتلى حادث “العمرة” بالمدينة المنورة الذي وقع مساء أمس الاربعاء، كاشفة تفاصيل جديدة عن الحادث المفزع الذي أعاد للأذهان حوادث السنوات الماضية التي وقعت في المملكة العربية .

وذكرت “واس” أنه عدد قتلى حادث “العمرة” بالمدينة المنورة ارتفع إلى 35 معتمرا، وإصابة 4 آخرين، وذلك إثر حادث اصطدام بمعدة ثقيلة.

وقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه عند الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء، باشرت الجهات الامنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي، حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل (39) تسعة وثلاثين شخصاً من المقيمين بالمملكة، من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول).

وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة حيث نتج عن ذلك وفاة (35) وإصابة (4) من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

وقد نشرت وسائل إعلام سعودية تقريرا عن الحادث الواقع على الكيلو 170 في طريق الهجرة، والذي وقع بين مركبة وحافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة.

وأشار موقع “سبق” السعودي إلى أن النيران اشتعلت في حافلة المعتمرين، وأسفر الحادث عن وفاة وإصابة العشرات من المعتمرين.

وقالت المصادر الأمنية السعودية إنه تم نقل المصابين والقتلى عن طريق الهلال الأحمر والصحة إلى مستشفى الحمنة ووادي الفرع.

ووصلت فرق المرور ودوريات الأمن إلى موقع الحادث، لمعرفة ملابسات تلك الحادثة والرجوع إلى سببها والمتورط فيها.

وفي الوقت ذاته علمت صحيفة “عاجل” السعودية أن قائد الحافلة سوري الجنسية، بينما ينتمي معظم ضحايا الحادث إلى الجنسية الباكستانية.

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