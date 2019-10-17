“شاهد” تركي آل الشيخ ينشر أرقاما كاذبة عن موسم الرياض ويعترف أنه يشيع الفاحشة بين السعوديين بأمر مباشر من ابن سلمان

أثبت ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية أن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، يكذب على المواطنيين ويخدعهم بأرقام وهمية عن موسم الرياض ليوحي بنجاحه.

ورصد النشطاء في فيديو تم تداوله على نطاق واسع تصريحات “آل الشيخ” بشأن نسب الإشغال في الفنادق السعودية والذي قال إنها تخطت 90%، ليثبتوا كذبه برصد إحصائيات أكبر موقعين لرصد الفنادق واللذين جاءت معلوماتهم مغايرة تماما لما ذكره رئيس هيئة الترفيه.

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شاهد السبب الذي يدفع الجندي والأداة تركي آل الشيخ بتضليل المواطنين بأرقام كاذبة عن موسم الرياض👇 pic.twitter.com/Pv4S75N8V0 — خط البلدة 🚐 (@saudibus222) October 16, 2019

كما شمل المقطع المتداول اعترافا صريحا من تركي آل الشيخ بأن جميع حفلات الرقص والغناء الغير معتادة في المملكة، والتي قوبلت بغضب واستهجان شديد من المجتمع السعودي إنما تأتي بأمر مباشر من ولي العهد محمد بن سلمان وأن تركي مجرد أداة وجندي لنفيذ سياسة سيده ولي العهد، كما قال.

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

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ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.