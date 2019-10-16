سلمى حايك
سلمى حايك
حياتنا

سلمى حايك تشعل مواقع التواصل بصورة فاضحة.. ظهرت عارية احتفالاً بوصولها إلى “12” مليون متابع

كتب وطن
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تسببت النجمة العالمية سلمى حايك في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل، بعد نشرها صورة فاضحة ظهرت فيها عارية تماما وهي تخضع لجلسة “إبر صينية”.

وفاجأت النجمة الأمريكية المكسيكية من أصول لبنانية جمهورها عندما نشرت عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” صورة عارية لها وهي تخضع لجلسة علاج الوخز بالإبر الصينية التي لها فؤائد كبيرة لصحة الإنسان.

واحتفلت سلمى من خلال هذه الصورة بوصول حسابها إلى 12 مليون متابع.

وكتبت معلقة: “أنا ممتنة جداً لكم جميعاً على حبكم ودعمكم! لقد وصلت إلى 12 مليونا”. وتابعت: “إبرة للصحة والرفاهية تمثل كل مليون منكم”.

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