توكل كرمان: شوكة ابن سلمان انكسرت وسنطرده من اليمن شر طردة كما فعلنا مع عيال زايد
شنت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هجوما عنيفا على التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، معتبرة أن تدخل السعودية والإمارات في اليمن “احتلال”.
“كرمان” وفي سلسلة تغريدات على حسابها بموقع “تويتر”، قالت إنه “مثلما أجبرنا الاحتلال الإماراتي على الانسحاب من البلاد أو يكاد، سنجبر الاحتلال والوصاية السعودية وسنطردها شر طردة”.
وأضافت: “شعبنا سيستعيد حقوقه التاريخية التي استولت عليها (السعودية) بالبلطجة وصفقات الفساد مع المخلوع علي صالح ونظامه البائد، أرى ذلك رأي العين”.
وتابعت: “من قبل تم التوقيع في السعودية على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية (الموقع عليها في الرياض في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2011) لنقل السلطة في اليمن، ولاحقا عملت السعودية كل شيء للانقلاب على الاتفاقية وتعطيلها والتمرد عليها”.
ورأت كرمان أن “بداية الحل (في اليمن) يمر فقط عبر التخلص من وصاية السعودية وهيمنتها وطردها من البلاد شر طردة واستعادة ما استولت عليه من أراض يمنية بالبلطجة وصفقات الفساد”.
وفي أغسطس آب/ الماضي، اندلعت معارك عسكرية بين قوات الحكومة الشرعية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، أفضت إلى سيطرة الأخير على عدن وبعض المحافظات القريبة منها.
ومنذ أكثر من شهر، تستضيف السعودية محادثات غير مباشرة بين الحكومة اليمنية وقيادة الانتقالي الجنوبي للوصول إلى تفاهمات تنهي الأزمة القائمة في عدن.
وتقود السعودية والإمارات، منذ 2015، تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.