توكل كرمان: شوكة ابن سلمان انكسرت وسنطرده من اليمن شر طردة كما فعلنا مع عيال زايد

شنت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هجوما عنيفا على التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، معتبرة أن تدخل السعودية والإمارات في اليمن “احتلال”.

“كرمان” وفي سلسلة تغريدات على حسابها بموقع “تويتر”، قالت إنه “مثلما أجبرنا الاحتلال الإماراتي على الانسحاب من البلاد أو يكاد، سنجبر الاحتلال والوصاية السعودية وسنطردها شر طردة”.

مثلما اجبرنا الاحتلال الاماراتي على الانسحاب من البلاد أو يكاد، سنجبر الاحتلال والوصاية السعودية وسنطردها شر طردة ، ليس ذلك فحسب، شعبنا سيستعيد حقوقه التاريخية التي استولت عليها بالبلطجة وصفقات الفساد مع المخلوع علي صالح ونظامه البائد، أرى ذلك رأي العين — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) October 15, 2019

وأضافت: “شعبنا سيستعيد حقوقه التاريخية التي استولت عليها (السعودية) بالبلطجة وصفقات الفساد مع المخلوع علي صالح ونظامه البائد، أرى ذلك رأي العين”.

وتابعت: “من قبل تم التوقيع في السعودية على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية (الموقع عليها في الرياض في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2011) لنقل السلطة في اليمن، ولاحقا عملت السعودية كل شيء للانقلاب على الاتفاقية وتعطيلها والتمرد عليها”.

من قبل تم التوقيع في السعودية على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن ، لاحقا عملت السعودية كل شيء للانقلاب على الاتفاقية وتعطيلها والتمرد عليها، مشكلتنا الكبرى ان لدينا شقيقة كوبرا !! كل احلامها واجندتها واهدافها هو تدمير بلادنا وتفتيتها — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) October 16, 2019

ورأت كرمان أن “بداية الحل (في اليمن) يمر فقط عبر التخلص من وصاية السعودية وهيمنتها وطردها من البلاد شر طردة واستعادة ما استولت عليه من أراض يمنية بالبلطجة وصفقات الفساد”.

وبداية الحل فقط يمر عبر التخلص من وصايتها وهيمنتها وطردها شر طردة من بلادنا واستعادة ما استولت عليه من أراض يمنية بالبلطجة وصفقات الفساد، ولسوف نفعل — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) October 16, 2019

وفي أغسطس آب/ الماضي، اندلعت معارك عسكرية بين قوات الحكومة الشرعية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، أفضت إلى سيطرة الأخير على عدن وبعض المحافظات القريبة منها.

ومنذ أكثر من شهر، تستضيف السعودية محادثات غير مباشرة بين الحكومة اليمنية وقيادة الانتقالي الجنوبي للوصول إلى تفاهمات تنهي الأزمة القائمة في عدن.

وتقود السعودية والإمارات، منذ 2015، تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.