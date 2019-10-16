من أجل عيون الوفد السعودي.. “شاهد” الأمن الفلسطيني يعتقل مشجعاً رفع علم اليمن بمباراة فلسطين والسعودية!

اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مشجعاً فلسطينياً؛ لرفعه علم اليمن أثناء مباراة المنتخبين الفلسطيني والسعودي في المواجهة التاريخية، التي احتضنها ملعب فيصل الحسيني ببلدة الرام شمال شرق القدس المحتلة، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وطالبت عائلة المعتقل لدى الأجهزة الأمنية أحمد يمني بالإفراج عن ابنها، عقب اعتقاله أمس، بعد رفعه علم اليمن أثناء المباراة.

وقال شقيقه “منجد يمني”، إن أحمد ذهب لحضور مباراة فلسطين والسعودية، وقام برفع علم اليمن، لكن تم اعتقاله من مدرج المشجعين.

وأضاف أنه تم عرضه على المحكمة اليوم في رام الله، والتي قررت الإفراج عنه، لكنه لم يفرج عنه حتى اللحظة.

وأشار إلى أن شقيقه البالغ من العمر 27 عاماً من الخليل، هو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال ثلاث سنوات.



يشار إلى أن مشجعين فلسطينيين قاموا برفع علم اليمن أثناء مباراة أمس، بهدف إظهار تضامنهم وتعاطفهم مع اليمن الذي يشهد عدواناً من قبل التحالف السعودي والذي أدى لسقوط مئات آلاف الضحايا اليمنيين، بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير آلاف المنازل والمنشآت.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وفقد المنتخب السعودي بهذا التعادل صدارة المجموعة بعد أن وصل رصيده إلى 5 نقاط من 3 مباريات، فيما حل المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات أيضا.