مستشار ابن زايد لا يخجل.. هاجم “نبع السلام” وتوعد أردوغان متناسيا مجازر الإمارات باليمن: سيدفع ثمن عدوانه الغاشم غاليا

استنكر ناشطون بموقع التواصل تويتر موقف مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله المخزي، والذي خرج يهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويصف عملية “نبع السلام” في سوريا بالعدوان، متناسيا المجازر الإماراتية في اليمن واحتلال أرضه من قبل عيال زايد.

ودون “عبدالله” في تغريدة له على صفحته بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”عقوبات اقتصادية ومالية امريكية وأوروبية صارمة ضد تركيا بسبب عدوان اردوغان على سوريا. اردوغان سيدفع ثمن عدوانه الغاشم غاليا.”

عقوبات اقتصادية ومالية امريكية وأوروبية صارمة ضد تركيا بسبب عدوان اردوغان على سوريا. اردوغان سيدفع ثمن عدوانه الغاشم غاليا. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 15, 2019

التغريدة التي قوبلت باستهجان وهجوم كبير من قبل النشطاء، الذين فضحوا مستشار ابن زايد المتناقض الذي سكت عن مجازر بلاده في اليمن وانتقد تركيا التي ترغب في تأمين حدودها من الإرهابيين.

في انتظار ان يدفع من دمر اليمن وقتل وجوع شعبه الثمن غاليا أيضا… — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) October 15, 2019

لو فتح للاجئين مرة أخرى أبواب أوربا لجاؤوا اليه ركضاً يطلبون وده

أردوغان يعرف كيف يلعبها وما يدخل موقف الا وقد حسب حسابه ثلاثة أيام ونصف المنطقة مؤمنه

وأتنم خمس سنوات والان الحوثي يضرب الرياض وابو ظبي — يراعٌ حر (@YRZj9guhAzSV3IO) October 15, 2019

وسخر منه أحد النشطاء بقوله:”ضاعت فلوسكم كما ضاعت في عدن عالعموم فلوس المواخير تظل فلوس مواخير لا تودي ولا تجيب ولا ترفع حتى الراس عند ذكر مكان كسبها.”

هههههه

ضاعت فلوسكم كما ضاعت في عدن

ع العموم

فلوس المواخير تظل فلوس مواخير لا تودي ولا تجيب ولا ترفع حتى الراس عند ذكر مكان كسبها. — فاروق النهاري (@fa_rouq) October 15, 2019

وعن حقيقة العقوبات الأمريكية على تركيا أفحم ناشط مستشار ابن زايد بقوله:”عقوبات شكليه لا معني لها لامتصاص الغضب الداخلي، ترامب نجح في الإنتخابات القادمه بسبب وفاءه بوعوده الانتخابية بإعادة كل الجنود الأمريكيين من الخارج وهي السياسه التي بداها أوباما.”

عقوبات شكليه لا معني لها لامتصاص الغضب الداخلي ،

ترامب نجح في الإنتخابات القادمه بسبب وفاءه بوعوده الانتخابية بإعادة كل الجنود الأمريكيين من الخارج وهي السياسه التي بداها أوباما . — M.Hassen. (@MHassen11138331) October 15, 2019

وانسحبت آخر القواعد العسكرية الأميركية من مدينة منبج السورية فجر اليوم الثلاثاء تزامنا مع دخول أرتال النظام السوري لمحيطها، بينما نقلت مصادر إعلامية روسية عن وزارة الدفاع أن الجنود الروس ينسقون مع الجيش التركي في المنطقة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها اليوم الثلاثاء إن الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات على خط التماس بين القوات السورية والتركية في شمال سوريا.

وكان الجيش التركي وقوات المعارضة السورية سيطرا على ثلاث قرى في محيط منبج في ريف حلب، بعد الإعلان عن بدء عملية عسكرية واسعة تستهدف المدينة وريفها، في وقت تضاربت الأنباء بشأن دخول قوات النظام للمدينة.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم ارتفاع عدد قتلى القوات الكردية إلى 595 شخصا منذ بدء عملية “نبع السلام”.