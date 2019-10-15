غادة عويس “جلطت” كاتباً سعودياً فخرج يهذي: ترامب سخر من ملك الأردن وليس الملك سلمان يا مرتزقة!

هاجم الكاتب السعودي “المتصهين”، عبدالحميد الغبين، الاعلامية اللبنانية غادة عويس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية، واصفاً إياها بالمرتزقة لأنها تحرف الحقائق. حسب اعتقاده.

وكانت الاعلامية البارزة غادة عويس، أبدت استعدادها للاستقالة من الجزيرة بشرط أنّ يقوم الملك سلمان وولي عهده بأي إجراء لإيقاف إهانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة لهما.

شاهدوا واسمعوا كيف يتحدث #ترمب عن ملك #السعودية بمنتهى الاحتقار والسخرية.

ملاحظة: مستعدّة أستقيل من الجزيرة لو قام سلمان او ابنه #مبس بأي إجراء لإيقاف إهانات ترمب المتكررة لهما ! pic.twitter.com/OY1rhjyE1a — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) October 13, 2019

جاء ذلك في تعليق غادة عويس على تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إهانته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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الكاتب السعودي عبدالحميد الغبين، لم يعجبه كلام غادة عويس فأطلق العنان للسانه من أجل السب والشتم بحق مذيعة الجزيرة قائلاً :” غادة عويس هي الوجه الحقيقي للمرتزق كمعنى ودلالة .. وتحريف الحقائق صفة ملازمة لها”. وفق ما رصدت “وطن” من تغريدة على “تويتر”.

وأضاف الغبين ” المرتزق هو كل شخص يقوم بأى عمل بمقابل مادى بغض النظر عن نوعية العمل أو الهدف منه”.

وزاد محاولاً التخفيف من إهانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للملك سلمان بن عبدالعزيز قائلاً :” ترامب كان يقصد ملك #الأردن عندما اتصل به وقال إن الاعتراف ب #القدس عاصمة ل #إسرائيل غير مقبول كتعبير عن الاحتجاج “.

غادة عويس هي الوجه الحقيقي للمرتزق كمعنى ودلالة .. وتحريف الحقائق صفة ملازمة لها

"المرتزق هو كل شخص يقوم بأى عمل بمقابل مادى بغض النظر عن نوعية العمل أو الهدف منه".

ترامب كان يقصد ملك #الأردن عندما اتصل به وقال إن الاعتراف ب #القدس عاصمة ل #إسرائيل غير مقبول كتعبير عن الاحتجاج. pic.twitter.com/1M5qnfc8F7 — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) October 14, 2019

وسخر ترامب خلال كلمةٍ له أمام حشدٍ من أنصاره من الملك سلمان، وقلّد طريقة حديثه معه عبر الهاتف بأسلوب تهكميّ، أثار ضحكات انصار ترامب.

وقلّد ترامب إمام أنصاره لهجة الملك الذي تحدث معه هاتفيًا بعد اعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وأكد ترامب أنه تنصل من الإجابة على اتصالات هاتفية لقادة عرب بشتى الذرائع وبينهم هذا الملك قبل اعلان الاعتراف لكي لا يثنوه عن قراره.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا في ديسمبر عام 2017 اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة اثارت رفضاً فلسطينياً وانتقادات عربية ودولية وإسلامية.