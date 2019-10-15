بعد إهانة ترمب للملك سلمان .. قناة أمريكية تُهزّيء فرقة العزف السعودية العسكرية أثناء استقبال “بوتين”

انتقد مذيع قناة MSNBC الأميركية “كريس هيز” الأداء “النشاز” لفرقة العزف العسكرية السعودية خلال حفل استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض.

واعتبر “هيز” أنّ “أدائهم لم يتحسن منذ عزفهم خلال مراسم استقبال ترمب”.

وقال إن فرقة العزف السعودية “لم تكن رائعة”.

وتطرق الى زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصف دخوله للقاء الملك سلمان بـ”المسرحيّ”.

وقال عن بوتين: “لقد جعلوه يمشي لمسافة ميل على الأقل على السجادة .بوتين لم يصل ويده فارغة بل قدّم صقراً كهدية للملك وهي أنثى صغيرة السنّ تدعى ألفا وجرى تدريبها لاصطياد العصافير”.

وسخر من عزف الفرقة السعودية العسكرية قائلاً إنها انشئت على مبدأ “نحن لا نتمرّن أبداً”.

مذيع قناة MSNBC الاميركية كريس هيز ينتقد الأداء النشاز لفرقة العزف العسكرية #السعودية خلال حفل استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في #الرياض "أدائهم لم يتحسن منذ عزفهم خلال مراسم استقبال ترمب" pic.twitter.com/5BwVUOpT8b — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) October 15, 2019

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جدد إهانته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسخر ترمب خلال كلمةٍ له أمام حشدٍ من أنصاره من الملك سلمان، وقلّد طريقة حديثه معه عبر الهاتف بأسلوب تهكميّ، أثار ضحكات انصار ترمب.

وقلّد ترمب إمام أنصاره لهجة الملك الذي تحدث معه هاتفيًا بعد اعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وأكد ترمب أنه تنصل من الإجابة على اتصالات هاتفية لقادة عرب بشتى الذرائع وبينهم هذا الملك قبل اعلان الاعتراف لكي لا يثنوه عن قراره.

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