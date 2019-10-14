“عساه في قاع الجحيم يتمتع ويذوب”.. “شاهد” مي العيدان تشتم الأردنيين وصدام حسين بألفاظ خارجة

أصيبت الاعلامية الكويتية، مي العيدان، بالجنون من هتاف المشجعين الأردنيين باسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أثناء مباراة الأردن والكويت التي جرت الخميس الماضي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

وأطلقت مي العيدان العنان لـ”لسانها” في فيديو نشرته عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي، حتى وصفت المشجعين الاردنيين بـ”الفئة الحقيرة”. حسب وصفها.

وتابعت مي العيدان “يلعن ابوكم على ابو صدام حسين مطرح ما راح عساه ان شاء الله في قاع الجحيم يتمتع ويذوب وان شاء الله يكون من الفئة كل ما جلده يحترق يطلعه جلد جديد على الناس الذي قتلهم وعذبهم”.

واستغربت مي العيدان استغراب البعض من هذا التصرف قائلة “الشعب الاردني ما يحبنا صدقوني لو في حساب والحكومة الاردنية مو قابلة كانت عرفت تجيب الشخصيات وتحولهم للمحاكمة بتهمة الاساءة الى الدول الصديقة والشقيقة”.

وطالبت مي العيدان الكويت بعدم مساعدة الاردن وقالت “ناس مع اول محك عشان نعرف صدقهم من كذبهم وقفوا مع صدام حسين ضدنا وقبل تحرير الكويت بثلاث دقائق وقفوا مع الكويت”.

وطالبت وسائل إعلام كويتية اتحاد الكرة المحلي بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي “الفيفا” والاتحاد الآسيوي بسبب هتافات الجماهير الأردنية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، خلال مباراة الأردن والكويت على استاد عمان الدولي.

واعتبرت تلك المصادر أن هذه الصيحات والأهازيج “مشينة” من قبل بعض الجماهير الأردنية في محاولة لاستفزاز الجمهور الكويتي الذي يتابع المباراة.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.