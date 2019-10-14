“شاهد” دينا الشربيني كشفت صدرها في الرياض وأشعلت غضب سعوديين .. ما علاقة تركي آل الشيخ؟

تسببت الفنانة المصرية دينا الشربيني بموجة غضب واسعة بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بفستان مكشوف اعتُبِرَ “فاضحاً” خلال حضورها الى جانب الفنان عمرو دياب حفل توزيع جوائز “صناع الترفيه”، الذي نظّمته هيئة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهرت دينا الشربيني بفستان أسود قصير مكشوف الصدر خلال الحفل.

وشنّ سعوديون هجومًا لاذعًا على “الشربيني” حيث وصفوا ملابسها بـ ”غير المحتشمة“ وأنها خالفت لائحة الذوق العام.

وطالبوا رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بتطبيق النظام على دينا الشربيني ومنعها من الدخول، وإلا سيكون كل شيء مباحًا في السعودية حتى ”البكيني“، حسب رأيهم

#دينا_الشربيني التكريم لزوجها فمادخلها تترزز وتلبس هذا اللبس العاري والتي تشملها لائحة الذوق العام أليس في قومي رجل رشيد يقول لها احترمي عادات وتقاليد البلد على الأقل ..من جد وقاحة نتمنى ألا نشاهدها مرة أخرى من مثل هذه اللجان التي لم تعد تهتم لإحترام ذوق الناس ! pic.twitter.com/u4oZXtKWn5 — منار الرياض (@manar9alriyadh3) October 14, 2019

#دينا_الشربيني

هي كانت عارفة انها جاية للسعودية أو لا ؟

وين احترام ثقافة البلد والاحتشام !!

ولاهمها أحد ،، خسارة دخول مثلها للسعودية 👎 pic.twitter.com/5Q3VrSNgar — Sara (@Sara_1924) October 14, 2019

#دينا_الشربيني

الأجانب من برا يحترمون ثقافة الشعب

السعودي وتحترمه

لكن البعض من الدول المجاوره يعرفون

سیاسة ونظام الدوله ويتعمدون یکسرون قوانينها..

لماذا لم تلتزم هذي المسخ بلائحة الذوق العام ؟ pic.twitter.com/QeKv7xG0Ue — حلــــــم┋‏🇸🇦 (@rjawy_15) October 14, 2019

#دينا_الشربيني

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ما عاد باقي للمفاسد محاذير

يارب تحفظ مملكتنا من الشر

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وأدم علينا نعمة الامن والخير

ياخوفتي قادم لنا يوم أغبر

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وجنبنا ياربي شرور المقادير

هذا ورب البيت يا ناس منكر

–#علي_المحنشي

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اللهم انصرجنودناالمرابطين على الحدود وجنبناالفتن

pic.twitter.com/hQsBPRRBu9 — علي المحنشي (@ali_mm_55) October 14, 2019

وقارن آخرون بين أجنبيات زُرنَ السعودية واحترمنَ عادات المملكة وتقاليدها.

#دينا_الشربيني

من يصدق ان ذولا غربيين مسيحيين وهذا عربي مسلمه pic.twitter.com/bvFvwUQzKo — S. H. (@s_7arb_) October 14, 2019

#دينا_الشربيني الأمريكية تحترم عادات وتقاليد البلد والمصرية المسلمه لاتعرف حدودها ولا البلد اللي هي فيه👋😷 pic.twitter.com/R1A77UuJUZ — 😎 ahamd (@juvemylovefo) October 14, 2019

ايش رأيك ي معالي المستشار في فستان دينا الشربيني مو هذا مخالف ل لائحة الذوق العام ؟

ليش ماطبق عليها النظام ومنعوتها من الدخول ؟ مين دينا اساسا علشان يسمح لها بتجاوز عاداتنا من فوق خشومناا ؟؟؟ — Larin … (@Larin1414) October 13, 2019

ونظّمت هيئة الترفيه في السعودية احتفالية ضخمة في فندق ”ريتز كارلتون“، حضرها عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في الـ11 من أكتوبر الجاري ويستمر حتى ديسمبر المقبل.