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“شاهد” دينا الشربيني كشفت صدرها في الرياض وأشعلت غضب سعوديين .. ما علاقة تركي آل الشيخ؟

كتب وطن
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تسببت الفنانة المصرية دينا الشربيني بموجة غضب واسعة بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بفستان مكشوف اعتُبِرَ “فاضحاً” خلال حضورها الى جانب الفنان حفل توزيع جوائز “صناع الترفيه”، الذي نظّمته هيئة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

وظهرت دينا الشربيني بفستان أسود قصير مكشوف الصدر خلال الحفل.

 

وشنّ سعوديون هجومًا لاذعًا على “الشربيني” حيث وصفوا ملابسها بـ ”غير المحتشمة“ وأنها خالفت لائحة الذوق العام.

 

وطالبوا رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بتطبيق النظام على دينا الشربيني ومنعها من الدخول، وإلا سيكون كل شيء مباحًا في حتى ”البكيني“، حسب رأيهم

 

وقارن آخرون بين أجنبيات زُرنَ السعودية واحترمنَ عادات المملكة وتقاليدها.

 

ونظّمت هيئة الترفيه في السعودية احتفالية ضخمة في فندق ”ريتز كارلتون“، حضرها عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في الـ11 من أكتوبر الجاري ويستمر حتى ديسمبر المقبل.

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