“شاهد” إسرائيل تتفاخر بدخول لاعبي المنتخب السعودي للمسجد الأقصى تحت حمايتها

دخل لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم إلى المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، في وقت يجاهر فيه ولي العهد السعودي ويفتخر بالتطبيع مع إسرائيل.

هذا وقامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب معاذ محمدي بعد اعتراضه على دخول السعوديين للمسجد.

قوات الأمن الإسرائيلية 🇮🇱تحمي منتخب 🇸🇦 #السعودية لكرة القدم ⚽️ من الاعتداء الفلسطيني🇵🇸 في #المسجد_الأقصى وتعتقل الشاب معاذ محمدي بعد اعتراضه على دخول السعوديين للمسجد.pic.twitter.com/QMlVAUpaQr — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) October 14, 2019

وكانت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم قد وصلت إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة لمواجهة المنتخب الفلسطيني الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.

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وأقام المنتخب السعودي تدريبا مساء أمس الأحد على ملعب فيصل الحسيني شمالي مدينة القدس المحتلة، والذي سيحتضن المباراة غدا الثلاثاء.

كما سيعقد اليوم الاثنين المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحضور المديرين الفنيين للمنتخبين، وعند الرابعة مساء سيقام تدريب للمنتخب السعودي على ملعب فيصل الحسيني.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، كان قد أعلن يوم 4/10 في بيان على “تويتر”، أنه “وافق على لعب مباراة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، أمام نظيره الفلسطيني يوم 15 أكتوبر الجاري، على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين؛ استجابةً لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني”.