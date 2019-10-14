رجل أعمال قطري يُخرس كاتباً سعودياً بعد سخريته من الشعب القطري ويلقنه درساً بالقرآن والشعر والمنطق

ألجم رجل الاعمال القطري البارز، عادل علي بن علي، الكاتب السعودي الليبرالي محمد آل الشيخ المقرب من الديوان الملكي، الذي تطاول على شعب قطر وحكومته.

وكتب آل الشيخ تغريدة رصدتها “وطن”، سخر فيها من عدد سكان قطر قائلاً :” عدد حضور فرقة “بي تي اس” الكورية بالأمس يوازي عدد سكان دويلة قطر ومعهم حلفائهم الجدد الصوماليين”.

عدد حضور فرقة بي تي اس الكورية بالامس يوازي عدد سكان دويلة قطر ومعهم حلفائهم الجدد الصوماليين 😂😂😂😂 — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) October 12, 2019

ورد رجل الاعمال القطري عادل علي بن علي على آل الشيخ سريعاً قائلاً له ” في القرآن يقول تعالى “وما أكثر الناس ولو حرصتَ بمؤمنين”، وفي الشعر ” تُعيرنا أنا قليل عديدنا فقلتُ لها إن الكرام قليل”.

في القرآن :

"وما أكثر الناس ولو حرصتَ بمؤمنين"



وفي الشعر :

تُعيرنا أنا قليل عديدنا

فقلتُ لها إن الكرام قليل



وفي المنطق:

الذين يعبدون البقر عددهم

أكثر من المسلمين الذين يعبدون الله

وهذا لا يعني أن عبادة البقر دين صحيح

فهمت يا بقرة ؟! https://t.co/VFSmO4bcia — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) October 14, 2019

وأضاف قاصفاً جبهته حسب المنطق كما قال :” الذين يعبدون البقر عددهم أكثر من المسلمين الذين يعبدون الله وهذا لا يعني أن عبادة البقر دين صحيح فهمت يا بقرة ؟! “.

ولاقت تغريدة آل الشيخ انتقاداً واسعاً في صفوف المغردين الذين هاجموه حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على التغريدة المثيرة للجدل.

كرهك للقبائل البدوية في الجزيرة العربية واضح وخصوصا وهم اهل بلدك اذا ليس غريب ان تكره الصوماليين لنا الشرف بهم واصغر صومالي وقبيلي اشرف منك ياعنصري — عبدالله بن ناصر ال قطري (@DRaALTHANI) October 12, 2019

الكثرة لاتعني الجوده بل تعني احيانا الغوغائيه .. افتخر بالخريجين من الجامعات وحملة السهادات العلميه والمخترعين ، لاتفتخر بعدد من يحضر فرقة بي تي اس. — Aboahmed (@Arn6006) October 12, 2019

كفار قريش كانوا أكثر من صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلّم — Doha6655 (@Doha66555) October 13, 2019

شعب قطر اطهر من تذكرهم علي لسانك. فعلا أطفال. حنا اكثر منكم سفاهه — ابو احمد الحميدي٢ (@axa_xx1) October 13, 2019

اخبار جنود الحد الجنوبي🇸🇦 يا محمد آل الشيخ..لماذا لا ترسلون لهم فرقة غنائية للترفيه عنهم ألا يستحقون قليلا من الترفيه..اقتداء بالامريكان الذين يرفهون عن جنودهم..الصراحة انا لا استهزأ مجرد فكره اعرضها على ابن عمك @Turki_alalshikh — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) October 13, 2019

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وأحيت فرقة البوب الكورية الجنوبية “بي تي إس”، حفلاً صاخباً في استاد الملك فهد الدولي بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السعودي، لما شهده الحفل من حركات غير لائقة واختلاط فجر غضب السعوديين.