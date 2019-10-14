رجل أعمال قطري يُخرس كاتباً سعودياً بعد سخريته من الشعب القطري ويلقنه درساً بالقرآن والشعر والمنطق
ألجم رجل الاعمال القطري البارز، عادل علي بن علي، الكاتب السعودي الليبرالي محمد آل الشيخ المقرب من الديوان الملكي، الذي تطاول على شعب قطر وحكومته.
وكتب آل الشيخ تغريدة رصدتها “وطن”، سخر فيها من عدد سكان قطر قائلاً :” عدد حضور فرقة “بي تي اس” الكورية بالأمس يوازي عدد سكان دويلة قطر ومعهم حلفائهم الجدد الصوماليين”.
ورد رجل الاعمال القطري عادل علي بن علي على آل الشيخ سريعاً قائلاً له ” في القرآن يقول تعالى “وما أكثر الناس ولو حرصتَ بمؤمنين”، وفي الشعر ” تُعيرنا أنا قليل عديدنا فقلتُ لها إن الكرام قليل”.
وأضاف قاصفاً جبهته حسب المنطق كما قال :” الذين يعبدون البقر عددهم أكثر من المسلمين الذين يعبدون الله وهذا لا يعني أن عبادة البقر دين صحيح فهمت يا بقرة ؟! “.
ولاقت تغريدة آل الشيخ انتقاداً واسعاً في صفوف المغردين الذين هاجموه حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على التغريدة المثيرة للجدل.
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وأحيت فرقة البوب الكورية الجنوبية “بي تي إس”، حفلاً صاخباً في استاد الملك فهد الدولي بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السعودي، لما شهده الحفل من حركات غير لائقة واختلاط فجر غضب السعوديين.