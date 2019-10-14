تزامنا مع دعوات محمد علي.. لقاء مرتقب للمخلوع مبارك يشعل مواقع التواصل ونجله علاء يكشف التفاصيل
تفاجأ ناشطون بمواقع التواصل بكشف علاء مبارك، نجل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك عن ظهور علني قريب لوالده سيكشف فيه العديد من الأسرار.
“علاء” أعلن على حسابه الرسمي بتويتر وفق ما رصدته (وطن) أن والده سيتحدث قريبا عن ذكريات حرب أكتوبر 1973، بمناسبة العيد الـ46.
ونشر نجل مبارك في تغريدة أخرى صورة لوالده أثناء خدمته في القوات الجوية، وعلق عليها: “14 أكتوبر عيد القوات الجوية، ذكرى أطول معركة جوية في التاريخ المعاصر معركة المنصورة، كل عام ونسور مصر بخير”.
وأثارت تغريدات علاء مبارك جدلا واسعا بين متابعيه، بينما لم يحدد نجل مبارك الفضائية التي سيظهر والده عبر شاشاتها ليروي ذكرياته.
بينما ربط آخرون بين ظهور مبارك المفاجئ ودعوات رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي المناهضة للسيسي، مشيرين إلى أن الأمر لا يحتمل أن يكون مجرد صدفة خاصة وأن مبارك مختفي عن الساحة تماما منذ الإطاحة به فما سر ظهوره بهذا الظرف تحديدا؟
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وقاد “مبارك” القوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول، رابع الحروب العربية ضد العدو الإسرائيلي.
وأطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بحكم “مبارك” وزجت به في السجن، في عدة قضايا، تم تبرئته من أغلبها لاحقا.