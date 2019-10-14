منها “استحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم” .. السلطان قابوس يصدر 10 مراسيم سلطانية وهذه تفاصيلُها

أصدر السلطان قابوس بن سعيد اليوم 10 مراسيم سلطانية سامية، تضمنت في احدها استحداث منصب “وزير الدولة ومحافظ مسندم”.

وقضى المرسوم السلطاني الأول بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات، تؤول إليها جميع الاختصاصات والمخصصات والموجودات الخاصة بهيئة تقنية المعلومات وتؤول إليها من وزارة النقل والاتصالات الاختصاصات ذات الصلة بالسياسات والتشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات وكذا اختصاصات ومخصصات برامج التقنية التابعة للجنة الفنية لتوطين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في وزارة الخارجية.

وسيُنقل إلى وزارة التقنية والاتصالات موظفو هيئة تقنية المعلومات بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية، ويكون نقل موظفو وزارتي الخارجية والنقل والاتصالات إليها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار لوزير التقنية والاتصالات بالاتفاق مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ووزير النقل والاتصالات كل فيما يخصه.

وقضى المرسوم السلطاني الثاني بتعديل اسم وزارة النقل والاتصالات إلى وزارة النقل.

بينما، قضى المرسوم السلطاني الثالث بإنشاء وزارة شؤون الفنون.

كما قضى المرسوم السلطاني الرابع بإنشاء جهاز يسمى جهاز الضرائب تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع مجلس الوزراء، و يكون رئيس جهاز الضرائب عضوًا في مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

وينقل إلى جهاز الضرائب موظفو الامانة العامة للضرائب في وزارة المالية بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية. وتستبدل بعبارتي الأمانة العامة للضرائب وأمين عام الضرائب أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية النافذة عبارتا جهاز الضرائب ورئيس جهاز الضرائب.

وقضى المرسوم السلطاني الخامس باستحداث منصب “وزير الدولة ومحافظ مسندم”.

وينشأ مكتب لوزير الدولة ومحافظ مسندم ويصدر بتحديد اختصاصاته واعتماد هيكله التنظيمي مرسوم سلطاني.

ويخضع المحافظ في ممارسة اختصاصاته لإشراف وزير الداخلية فيما عدا محافظتي مسقط وظفار ومسندم.

وقضى المرسوم السلطاني السادس بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري:

– الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزيرًا للنقل.

-تُعين المهندسة عزة بنت سليمان بن سعيد الاسماعيلية وزيرة للتقنية والاتصالات.

-تُعين الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة لشؤون الفنون.

– يُعين السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرًا للدولة ومحافظًل لمسندم.

كما قضى المرسوم السلطاني السابع بتعيين المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ مستشارًا في ديوان البلاط السلطاني.

وقضى المرسوم السلطاني الثامن بتعيين سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي نائب محافظي البنك المركزي العماني رئيسًا لجهاز الضرائب.

بينما قضى المرسوم السلطاني التاسع بتعيين المهندس عصام بن سعود بن حارب الزدجالي رئيسًا لبلدية مسقط بمرتبة وزير.

وقضى المرسوم السلطاني العاشر بتعيين السيد خليفة بن المرداس محافظًا للبريمي، ود.أحمد الغساني رئيسًا لبلدية ظفار.