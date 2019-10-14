السلطان قابوس بن سعيد من أوائل الزعماء الذين هنّأوا الرئيس التونسي الجديد.. ماذا قال له في برقيته؟

بعث ‏السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، برقية تهنئة إلى الرئيس ‎قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، بمناسبة انتخابه رئيساً جديدًا للجمهورية.

و‏أعرب السلطان قابوس في برقيته عن “خالص تهانيه وأصدق تمنياته لفخامته بالتوفيـق في قيادة الشعب التونسي الشقيـق لتحقيـق المزيد مما يصبو إليه من آمال وتطلعات، وللعلاقات الطيبة بين البلدين مزيداً من التطور والنماء لما يعود بالخير على الشعبين ‎العماني والتونسي الشقيقين”.



وفاز سعيد بالدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

ونقل التليفزيون الرسمي نتائج أولية نشرتها مؤسسة “سيغما كونساي” لسبر الآراء، تظهر حصول سعيد على 76.9 بالمائة من الأصوات، مقابل 23.1 بالمائة لمنافسه نبيل القروي.



واحتفى الآلاف من التونسيين، مساء الأحد، بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، بفوز أستاذ القانون الدّستورِي قيس سعيّد، بالانتخابات الرئاسيّة.

ورفع أنصار سعيّد العلم التونسي، ورددوا مقاطع من أغان طالما تغنى بها الشعب أيام الثورة (2011)، كما رددوا شعارات ثوريّة مساندة لساكن قرطاج الجديد.